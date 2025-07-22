Суд в Москве заочно арестовал автора проекта «вДудь» Юрия Дудя

По делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.Басманный райсуд Москвы избрал заключение под стражу в отношении Дудя на срок два месяца с момента экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.Его обвиняют по ч. 3 ст. 330.1 УК — уклонение от исполнения обязанностей по законодательству об иноагентах. По этой части грозит штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.ТАСС со ссылкой на правоохранителей пишет, что Дудя объявили в международный розыск.Минюст внёс Юрия Дудя в реестр СМИ-иноагентов в 2022 году. Журналист пытался оспорить решение, но суд отклонил иск. После этого «Ъ» писал, что Дудь ликвидировал российское ИП, на которое был зарегистрирован товарный знак «вДудь» — это название его YouTube-канала с 10,3 млн подписчиков. Газета писала, что с 2022 года знаком владеет Butovo Production из Барселоны.Юрий Дудь до 2018 года был главным редактором издания Sports.ru. В 2017 году он запустил свой YouTube-канал, в котором публикует видеоинтервью.Скриншот vc.ru#новости