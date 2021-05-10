Apple подала иск к ФАС из-за штрафа на $12 млн Статьи редакции
Компания получила штраф в апреле 2021 года — из-за жалобы «Лаборатории Касперского».
- Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Apple к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), следует из картотеки арбитражных дел. Предварительное судебное заседание назначено на 21 июня 2021 года.
- На нём представитель Apple должен представить доказательства для обоснования требований, представитель ФАС — письменный мотивированный отзыв на поданное компанией заявление.
- ФАС оштрафовала Apple в апреле 2021 года на $12 млн после жалобы «Лаборатории Касперского» — за злоупотребление доминирующим положением. Сумма штрафа — 906,29 млн рублей (более $12 млн).
- Регулятор завёл дело против Apple в августе 2019 года. В «Лаборатории Касперского» заявляли, что компания необоснованно заставила её урезать набор функций приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).
В Apple объясняли, что приложения использовали технологию Mobile Device Management (MDM), которая предоставляет сторонним пользователям доступ кданным устройства и нарушает политику App Store.
- Летом 2019 года компания обновила правила для приложений: разработчики, использующие MDM, должны запрашивать разрешение на использование функции у Apple. В 2020-м в компании говорили vc.ru, что с тех пор разработчики получили одобрение и их приложения для родительского контроля доступны в App Store.
- Сейчас исполнение предписание приостановлено из-за обжалования в суде, отметили в ФАС. Apple подала в суд на регулятора в ноябре, следующее заседание по делу назначено на 14 мая.
ФАС:
Никогда
1. ФАС всегда права.
2. Если ФАС не права, смотри пункт 1.
3. Исключение: компании первого круга.
Хочется верить, что разбирательство будет справедливым и прозрачным. Но в реальности, если проводить опрос, то сегодня он был бы таким:
А почему на vc.ru все еще нет этой новости?
Чистое оттягивание времени, ведь
представитель Apple должен представить доказательства для обоснования требований, представитель ФАС — письменный мотивированный отзыв
надо было представлять во время антимонопольного расследования.
Раздави их, Apple!
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