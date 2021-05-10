Право
Евгения Евсеева

Apple подала иск к ФАС из-за штрафа на $12 млн Статьи редакции

Компания получила штраф в апреле 2021 года — из-за жалобы «Лаборатории Касперского».

  • Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Apple к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), следует из картотеки арбитражных дел. Предварительное судебное заседание назначено на 21 июня 2021 года.
  • На нём представитель Apple должен представить доказательства для обоснования требований, представитель ФАС — письменный мотивированный отзыв на поданное компанией заявление.
  • ФАС оштрафовала Apple в апреле 2021 года на $12 млн после жалобы «Лаборатории Касперского» — за злоупотребление доминирующим положением. Сумма штрафа — 906,29 млн рублей (более $12 млн).
  • Регулятор завёл дело против Apple в августе 2019 года. В «Лаборатории Касперского» заявляли, что компания необоснованно заставила её урезать набор функций приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).

  • В Apple объясняли, что приложения использовали технологию Mobile Device Management (MDM), которая предоставляет сторонним пользователям доступ кданным устройства и нарушает политику App Store.

  • Летом 2019 года компания обновила правила для приложений: разработчики, использующие MDM, должны запрашивать разрешение на использование функции у Apple. В 2020-м в компании говорили vc.ru, что с тех пор разработчики получили одобрение и их приложения для родительского контроля доступны в App Store.
  • Сейчас исполнение предписание приостановлено из-за обжалования в суде, отметили в ФАС. Apple подала в суд на регулятора в ноябре, следующее заседание по делу назначено на 14 мая.

#новость #apple

1120 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Raimond Vladimirov

4

ФАС:

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klsdjfklj

Raimond
3

Что будешь постить, когда Apple выиграет?

Ответить

Raimond Vladimirov

klsdjfklj
7

Apple:

Ответить

Дмитрий Лукиенко

klsdjfklj
2

Никогда

Ответить

Gleb Tyutikov

Дмитрий
2

1. ФАС всегда права. 
2. Если ФАС не права, смотри пункт 1. 
3. Исключение: компании первого круга. 

Ответить

Alex Black

1
Ответить

Анатолий Б.

0

Хочется верить, что разбирательство будет справедливым и прозрачным. Но в реальности, если проводить опрос, то сегодня он был бы таким:

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Дмитрий Тенетович

0

А почему на vc.ru все еще нет этой новости?

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Роман Дегтярев

Дмитрий
0

Теперь будет

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Bublikov Anton

0

Чистое оттягивание времени, ведь 
представитель Apple должен представить доказательства для обоснования требований, представитель ФАС — письменный мотивированный отзыв

надо было представлять во время антимонопольного расследования.

Ответить

Иван Петров

0

пох на всех трёх: эпл, фас, касп

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Murat Oshroev

0

Раздави их, Apple! 

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Gleb Tyutikov

Murat
0

Штаб-квартиру Apple на ФАС? 

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Ivan Miasnikov

0

Здравый смысл вышел из "чата"..

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