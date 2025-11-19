Meta* выиграла суд против FTC по делу об «антиконкурентной» покупке Instagram* и WhatsApp*

Регулятор не смог доказать, что компания — монополист на рынке соцсетей. Глава Meta* Марк Цукерберг. Источник: ReutersФедеральная торговая комиссия (FTC) начала антимонопольное расследование против Meta* в 2019 году, а в 2020-м подала на неё в суд, обвинив в скупке перспективных конкурентов. Тот иск суд отклонил, но FTC подала ещё один в 2021 году. Комиссия требовала отменить сделки по покупке Instagram* и WhatsApp* в 2012-м и 2014 году.Meta* ещё тогда просила свернуть дело из-за нехватки «фактического основания», но в апреле 2024 года вновь обратилась в суд с замечанием, что FTC так и не сумела аргументировать свою позицию.Теперь суд вынес решение: он признал, что «независимо от того, обладала ли Meta* монопольной властью в прошлом, FTC должна была доказать, что компания владеет ею и сейчас». Но комиссия это сделать не смогла, пишет CNBC.FTC утверждала, что Meta должна продать Instagram* и WhatsApp*, так как когда компания покупала их, у сервисов не было альтернатив. Суд же заявил, что комиссии нужно было доказывать монопольное положение компании именно сейчас, а не в прошлом — иначе таким образом можно оспорить любую уже закрытую сделку.Судья согласился с Meta*, которая утверждала, что с момента покупки компания сильно изменилась, а сервисов для общения стало больше, то есть выросло и количество конкурентов. Поэтому признавать Meta* монополистом он не стал.*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости