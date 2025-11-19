Еврокомиссия предложила смягчить правила использования cookie-файлов — это позволит снизить число всплывающих окон на сайтах

Еврокомиссия предложила внести изменения в закон о защите информации (GDPR), который устанавливает строгие правила сбора, обработки, хранения и распространения персональных данных пользователей сайтов, пишет The Verge.

Среди инициатив — смягчение правил использования cookie-файлов. На первом этапе формат всплывающих окон об использовании cookie предлагают упростить, чтобы они содержали только ответы «да» или «нет». Владельцам сайтов также разрешат не спрашивать разрешение, если они используют cookie для «безвредных целей», каких именно — не уточняют.

В последствии, когда в браузерах появится «техническая возможность», пользователи смогут настраивать параметры использования cookie для всех сайтов сразу, полагает Еврокомиссия.

Баннеры с запросами на использование cookie стали обязательными для издателей в ЕС с 2009 года, в 2018-м требования ужесточили. Они должны были повысить приватность, но на практике пользователи нажимают «принять», не читая условия, признают власти ЕС. О планах смягчить требования Politico писало в сентябре 2025 года.

Помимо этого, Еврокомиссия предложила смягчить некоторые положения закона об ИИ, который начал частично действовать в начале 2025 года. В частности, упростить обмен обезличенными персональными данными и разрешить компаниям использовать их для обучения нейросетей.

Другие инициативы включают упрощённые требования к документации ИИ-сервисов для небольших компаний, создание единой системы для сообщений об инцидентах кибербезопасности и передачу надзора за разработчиками ИИ специальному регулятору.