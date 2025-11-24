Популярное
Данила Бычков
Право

Производитель игрушек Лабубу подал иск к владельцу российской компании по производству энергетиков Monster из-за товарного знака

Китайская компания хочет добиться права использовать бренд для своих продуктов.

Источник: Reuters
  • Pop Mart подала два иска, в которых просит досрочно прекратить охрану товарных знаков Monsters и Monster, принадлежащих бизнесмену Евгению Клинецкому, пишет Shopper's. Компания утверждает, что предприниматель не использует его для игрушек. Оба иска пока оставлены без движения.
  • В ноябре 2025 года Роспатент отказал Pop Mart в защите товарного знака The Monsters в России. Клинецкий — владелец компании «Лидер», которая производит безалкогольные напитки, в том числе энергетик Monster, отмечает издание.
  • Помешать Pop Mart зарегистрировать товарный знак Monsters в России по 28 классу МКТУ для игрушек также могут Disney и MattelI, которой принадлежит товарный знак Monster High. Кроме того, компании надо доказать свою заинтересованность в его дальнейшем использовании, что будет «достаточно сложно» из-за отсутствия официальных магазинов и каналов дистрибуции Pop Mart в России, подчеркнула руководящий юрист Birch Анна Лапшина.
  • Клинецкий уже неоднократно судился из-за товарного знака Monsters — в 2023 году российский ритейлер Melon Fashion Group добился досрочного прекращения правовой охраны знака для одежды и головных уборов.
  • Американский производитель энергетиков Monster Energy Company несколько раз судился с Роспатентом из-за регистрации товарного знака, но проиграл все суды.
Евгения Евсеева
Деньги
Прибыль китайской Pop Mart, производящей Лабубу, за первую половину 2025 года выросла на 397% год к году

Всё благодаря «вирусной» зубастой игрушке.

Источник: Declan Sun / Unsplash

