Meta* позволит пользователям в ЕС получать меньше персонализированной рекламы, чтобы избежать новых штрафов

Нововведения вступят в силу в январе 2026 года. У пользователей Instagram и Facebook из Евросоюза будет выбор в отношении персонализированной рекламы в соответствии с законом о цифровых рынках (DMA), пишет Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии.Пользователи смогут выбрать: продолжать делиться своими данными и получать более персонализированную рекламу или передавать Meta* меньше данных, что приведёт к ограниченной персонализации рекламы. Изменения вступят в силу в январе 2026 года.В ноябре 2024 года Meta* предоставила европейским пользователям возможность получать меньше персонализированной рекламы. Новое решение «идёт ещё дальше», внося дополнительные изменения в формулировки и прозрачность запросов на согласие, подчёркивает WSJ.В апреле 2025 года европейский регулятор оштрафовал Meta* на $228 млн за использование модели «плати или соглашайся», которая предполагает, что для доступа к сервисам пользователи должны давать согласие на обработку данных и получение рекламы или платить за её отсутствие.В июле 2025-го Еврокомиссия предупредила компанию о возможности новых штрафов, если та не внесёт изменения в свою политику, касающуюся персонализированной рекламы, отмечает издание.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #meta