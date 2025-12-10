«Сбер» потребовал признать банкротом компанию TFN — крупного поставщика смартфонов в Россию

Сам дистрибьютор также подал заявление о банкротстве.Фото ShutterstockАрбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Сбера» 21 января 2026 года, пишет Forbes со ссылкой на картотеку дел. Рассмотрение заявления TFN отложено.Дистрибьютор уже публиковал уведомление о намерении обанкротиться — в июне и октябре 2025 года. В числе кредиторов TFN указывала «Совкомбанк», «Сбер» и «МТС Банк». Получить комментарии представителей компании и банков Forbes не удалось.ООО «ТФН» зарегистрировано в 2009 году в Москве. «В своё время» компания была одним из основных поставщиков мобильных телефонов и смартфонов Samsung и Nokia в Россию, сообщил источник Forbes на рынке электроники. После 2022 года TFN стала поставлять устройства Tecno, Realme, Oppo, а также другие бренды по параллельному импорту. Кроме того, компания занималась дистрибуцией аксессуаров для электроники, автомобильных охранных систем, видеорегистраторов и оптики, рассказал бывший вице-президент по продажам Realme в России Дмитрий Гостев. В 2024 году выручка компании составила 25 млрд рублей, чистая прибыль — 113,2 млн рублей.Претензии у «Сбера» возникли из-за просрочек исполнения финансовых обязательств со стороны TFN, полагает Гостев. В течение 2025 года дистрибьютор показывал «падающий тренд», а его нишу заняли другие игроки, пояснил Forbes один из партнёров компании. После ухода Samsung, которая предоставляла российским партнёрам большое кредитное плечо, у дистрибьюторов начались финансовые проблемы, рассказывает собеседник на рынке электроники. TFN пришлось брать кредиты по высоким ставкам, и компания «не справилась с ситуацией», пояснил он.Кроме того, TFN пострадала от банкротства сети «Связной», которая осталась должна дистрибьютору больше 300 млн рублей, добавил источник.Опрошенные Forbes эксперты отмечают, что российские дистрибьюторы в 2025 году также столкнулись с неблагоприятной динамикой курсов валют на фоне падении рынка смартфонов. #новости