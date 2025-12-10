Французский суд наложил арест на 100% акций Google France по заявлению российского ООО «Гугл»

Обеспечительные меры связаны с предстоящим заседанием по вопросу взыскания 10 млрд рублей с материнской Google International LLC.Об этом ТАСС рассказал партнёр адвокатского бюро Art de Lex, которое занимается делом, Артур Зурабян.По его словам, Google France 10 декабря 2025 года получила приказ об аресте 100% её акций. Мера связана с предстоящим судебным заседанием по заявлению российского ООО «Гугл» к материнской Google International LLC.Обеспечительные меры наложены, чтобы предотвратить возможные попытки Google инициировать банкротство своей французской «дочки», пояснил юрист.В 2024 году суд в Москве постановил взыскать с Google 10 млрд рублей в пользу обанкротившегося российского ООО «Гугл». Судья признал незаконным перечисление этой суммы в виде дивидендов и налога на них в 2021 году.В октябре 2025 года Верховный суд ЮАР постановил исполнить решение российского суда о взыскании с Google 10 млрд рублей, писали «Ведомости». Как отмечал Зурабян, заявления о взыскании денег поданы и в других странах.#новости #google