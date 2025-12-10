Популярное
Артур Томилко
Право

Французский суд наложил арест на 100% акций Google France по заявлению российского ООО «Гугл»

Обеспечительные меры связаны с предстоящим заседанием по вопросу взыскания 10 млрд рублей с материнской Google International LLC.

  • Об этом ТАСС рассказал партнёр адвокатского бюро Art de Lex, которое занимается делом, Артур Зурабян.
  • По его словам, Google France 10 декабря 2025 года получила приказ об аресте 100% её акций. Мера связана с предстоящим судебным заседанием по заявлению российского ООО «Гугл» к материнской Google International LLC.
  • Обеспечительные меры наложены, чтобы предотвратить возможные попытки Google инициировать банкротство своей французской «дочки», пояснил юрист.
  • В 2024 году суд в Москве постановил взыскать с Google 10 млрд рублей в пользу обанкротившегося российского ООО «Гугл».

    Судья признал незаконным перечисление этой суммы в виде дивидендов и налога на них в 2021 году.

  • В октябре 2025 года Верховный суд ЮАР постановил исполнить решение российского суда о взыскании с Google 10 млрд рублей, писали «Ведомости». Как отмечал Зурабян, заявления о взыскании денег поданы и в других странах.

#новости #google

