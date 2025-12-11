Популярное
Евгения Евсеева
Право

В Узбекистане с 1 апреля 2026 года запретят оплачивать наличными алкоголь, табачную продукцию, машины и квартиры

А также товары дороже 25 млн сумов — примерно 162 тысячи рублей по курсу ЦБ на 11 декабря 2025 года.

Источник: Getty Images
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об этом 10 декабря 2025 года. Он вступит в силу с 1 апреля 2026 года.
  • Согласно документу, наличными нельзя будет оплатить алкоголь, табачную продукцию, электроэнергию, газ, питьевую воду, топливо на заправке или зарядку электромобиля, услуги госорганов.
  • Кроме того, за наличные нельзя будет купить недвижимость и транспорт категорий M, N, O и G возрастом до десяти лет. Запрет коснётся и всех товаров и услуг дороже 25 млн сумов.
  • К 2030 году власти Узбекистана планируют довести долю безналичных платежей в сфере торговли и услуг до 75%. Меры направлены на сокращение «теневой» экономики.

