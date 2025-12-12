Популярное
Евгения Евсеева
Право

Reddit подала иск в Верховный суд Австралии, потребовав отменить запрет на соцсети для подростков младше 16 лет

Он угрожает свободе слова, считают в компании.

Источник: Reuters 
  • Закон о запрете некоторых соцсетей в Австралии для подростков младше 16 лет вступил в силу 10 декабря 2025 года. Под него попали десять платформ — Kick, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitch, X, YouTube и Facebook, Instagram и Threads, принадлежащие запрещённой Meta.

  • 12 декабря Reddit подала иск в Верховный суд Австралии — соцсеть требует отменить запрет. Ответчики — сама страна и её министр связи Аника Уэллс.

  • По мнению Reddit, закон нужно признать недействительным, потому что он мешает свободному общению, предусмотренному конституцией страны.

  • Но даже если суд выступит за запрет, Reddit настаивает, что её нужно освободить от обязанности блокировать аккаунты подростков, так как платформа «не попадает под определение соцсети».

  • Представитель Уэллс заявил, что правительство Австралии — «на стороне родителей и детей, а не платформ» и «будет решительно защищать молодёжь от вреда, который могут нанести соцсети».

#новости #reddit #австралия

