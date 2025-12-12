Reddit подала иск в Верховный суд Австралии, потребовав отменить запрет на соцсети для подростков младше 16 лет

Закон о запрете некоторых соцсетей в Австралии для подростков младше 16 лет вступил в силу 10 декабря 2025 года. Под него попали десять платформ — Kick, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitch, X, YouTube и Facebook, Instagram и Threads, принадлежащие запрещённой Meta.

12 декабря Reddit подала иск в Верховный суд Австралии — соцсеть требует отменить запрет. Ответчики — сама страна и её министр связи Аника Уэллс.

По мнению Reddit, закон нужно признать недействительным, потому что он мешает свободному общению, предусмотренному конституцией страны.

Но даже если суд выступит за запрет, Reddit настаивает, что её нужно освободить от обязанности блокировать аккаунты подростков, так как платформа «не попадает под определение соцсети».