Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Крипто
Маркетплейсы
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Соцсети

В Австралии вступил в силу закон о запрете соцсетей для подростков младше 16 лет

Всего десять платформ должны будут удалить аккаунты таких пользователей.

Источник: The New York Times
Источник: The New York Times
  • Закон приняли ещё в 2024 году, с 10 декабря 2025-го он вступил в силу. С этой даты компании должны отключить аккаунты подростков и запретить им заводить новые.
  • Под запрет попали десять платформ — Facebook*, Instagram*, Kick, Reddit, Snapchat, Threads*, TikTok, Twitch, X и YouTube. Список будет меняться и обновляться. Все перечисленные сервисы, кроме X, заявили о готовности выполнять требования, пишет Guardian.
  • Если они не будут блокировать аккаунты подростков, им грозят штрафы — до 49,5 млн австралийских долларов (около $33 млн).
  • При этом ответственность лежит только на компаниях — родителей, позволяющих детям пользоваться запрещёнными соцсетями, наказывать не будут, как и детей, обошедших запрет, отмечает ABC.

  • Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе объяснил запрет необходимостью снизить влияние соцсетей на детей. Он призвал их заняться новым видом спорта, освоить музыкальные инструменты или прочитать книгу, пишет Reuters.

*Meta, владеющая Instagram, Facebook и Threads, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #австралия

13
11
1
106 комментариев