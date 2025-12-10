В Австралии вступил в силу закон о запрете соцсетей для подростков младше 16 лет

Всего десять платформ должны будут удалить аккаунты таких пользователей.Источник: The New York TimesЗакон приняли ещё в 2024 году, с 10 декабря 2025-го он вступил в силу. С этой даты компании должны отключить аккаунты подростков и запретить им заводить новые.Под запрет попали десять платформ — Facebook*, Instagram*, Kick, Reddit, Snapchat, Threads*, TikTok, Twitch, X и YouTube. Список будет меняться и обновляться. Все перечисленные сервисы, кроме X, заявили о готовности выполнять требования, пишет Guardian.Если они не будут блокировать аккаунты подростков, им грозят штрафы — до 49,5 млн австралийских долларов (около $33 млн).При этом ответственность лежит только на компаниях — родителей, позволяющих детям пользоваться запрещёнными соцсетями, наказывать не будут, как и детей, обошедших запрет, отмечает ABC.Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе объяснил запрет необходимостью снизить влияние соцсетей на детей. Он призвал их заняться новым видом спорта, освоить музыкальные инструменты или прочитать книгу, пишет Reuters. *Meta, владеющая Instagram, Facebook и Threads, признана в России экстремистской и запрещена.#новости #австралия