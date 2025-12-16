Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций по делу Долиной — право собственности на квартиру сохранили за покупательницей

В мае 2024 года Долина выставила на продажу квартиру в центре Москвы за 130 млн рублей. Уже в июне она заключила сделку с индивидуальным предпринимателем Полиной Лурье на 112 млн рублей.

В августе певица заявила, что стала жертвой мошенников: якобы её убедили, что сделка будет «фиктивной», а жильё останется у неё в собственности. Об обмане она узнала, когда новые владельцы попросили её съехать, после чего обратилась в суд с требованием признать сделку по продаже жилья недействительной.

Четверых подозреваемых по делу задержали к концу 2024-года. По данным следствия, в их числе — человек, убедивший певицу в телефонном разговоре продать квартиру, и трое его подельников, которые выступали получателями денег. Фигурантов приговорили четырём-семи годам колонии и штрафам до 1 млн рублей.

В марте 2025 года иск Долиной удовлетворили, вернув ей право собственности. В сентябре законность решения подтвердил Мосгорсуд, а в ноябре — кассационный суд. При этом вернуть деньги Лурье ни одна инстанция не постановила.