Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций по делу Долиной — право собственности на квартиру сохранили за покупательницей

Иск последней о выселении певицы отправили на новое рассмотрение в Мосгорсуд.Источник фото: «РИА Новости» / Кирилл ЗыковОтменить принятые по делу акты определила судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. ТАСС пишет, что Лариса Долина и её родственники, указанные в иске, смогут остаться в квартире, купленной Полиной Лурье, до решения Мосгорсуда. РБК со ссылкой на пресс-службу суда уточняет, что артистка должна покинуть квартиру добровольно «в ближайшее время».Защита Долиной просила о закрытом слушании, но суд просьбу отклонил. Сторона также заявила, что у покупательницы «были все возможности распознать заблуждение» певицы: она могла запросить документы из психоневрологического диспансера, «выяснить, почему в продаваемой квартире зарегистрирован несовершеннолетний», но не стала этого делать.Представитель Лурье подчеркнул, что действия артистки были «последовательными, осознанными и целенаправленными». «Спешки» при заключении сделки не было, поэтому и поводов полагать, что Долина находится в «заблуждении», не нашлось.Прокурор настаивал, чтобы Долиной вернули квартиру, а Лурье — 112 млн рублей. Представитель певицы при этом утверждал, что деньги должны возвращать мошенники, которые их получили. А адвокат Лурье — что девушка покупала квартиру, чтобы жить в ней с детьми.В мае 2024 года Долина выставила на продажу квартиру в центре Москвы за 130 млн рублей. Уже в июне она заключила сделку с индивидуальным предпринимателем Полиной Лурье на 112 млн рублей.В августе певица заявила, что стала жертвой мошенников: якобы её убедили, что сделка будет «фиктивной», а жильё останется у неё в собственности. Об обмане она узнала, когда новые владельцы попросили её съехать, после чего обратилась в суд с требованием признать сделку по продаже жилья недействительной.Четверых подозреваемых по делу задержали к концу 2024-года. По данным следствия, в их числе — человек, убедивший певицу в телефонном разговоре продать квартиру, и трое его подельников, которые выступали получателями денег. Фигурантов приговорили четырём-семи годам колонии и штрафам до 1 млн рублей.В марте 2025 года иск Долиной удовлетворили, вернув ей право собственности. В сентябре законность решения подтвердил Мосгорсуд, а в ноябре — кассационный суд. При этом вернуть деньги Лурье ни одна инстанция не постановила.На фоне критики в соцсетях певица обещала «постепенно» вернуть покупательнице деньги, но представитель последней назвал условия Долиной «кабальными» из-за многолетней рассрочки без учёта инфляции. В начале декабря материалы по делу запросил Верховный суд.Артур ТомилкоПраво9 дек«Опасный прецедент»: как дело Долиной выявило риски сделок на «вторичке» и дошло до Верховного суда И как защититься при покупке недвижимости на вторичном рынке.#новости