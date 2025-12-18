Госдума приняла законопроект о подтверждении возраста с помощью Max при покупке алкоголя и посещении мероприятий

Предъявлять паспорт при этом уже не потребуется.Депутаты приняли документ во втором и третьем чтениях. Первое чтение он прошёл в марте 2025 года.Законопроект закрепляет возможность подтвердить возраст через мессенджер Max при покупке энергетиков, алкоголя, никотинсодержащей продукции, вейпов и газовых бытовых товаров.С помощью Max также можно будет подтвердить возраст при участии в лотереях и посещении мероприятий.Законопроект должны утвердить Совфед и подписать президент. После этого он вступит в силу со дня официального опубликования. #новости #max #законы