Артур Томилко
Право

Госдума приняла законопроект о подтверждении возраста с помощью Max при покупке алкоголя и посещении мероприятий

Предъявлять паспорт при этом уже не потребуется.

  • Депутаты приняли документ во втором и третьем чтениях. Первое чтение он прошёл в марте 2025 года.
  • Законопроект закрепляет возможность подтвердить возраст через мессенджер Max при покупке энергетиков, алкоголя,

    никотинсодержащей продукции, вейпов и газовых бытовых товаров.

  • С помощью Max также можно будет подтвердить возраст при участии в лотереях и посещении мероприятий.

  • Законопроект должны утвердить Совфед и подписать президент. После этого он вступит в силу со дня официального опубликования.

#новости #max #законы

