Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Разработка
Путешествия
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Госдума приняла законопроект о самозапрете на азартные игры

Отменить его можно будет только через год после установления.

Источник: Рixabay
Источник: Рixabay
  • Депутаты приняли документ во втором и третьем, заключительном чтении.
  • С помощью самозапрета гражданин сможет отказаться от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого нужно через МФЦ или Госуслуги направить заявление в «Единый регулятор азартных игр».
  • У лиц, оформивших самозапрет, нельзя будет принимать ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино. Также с ними нельзя будет заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, отправлять им рекламу азартных игр, переводить денежные средства и выдавать обменные жетоны: например, фишки и знаки.
  • Отменить самозапрет можно будет не раньше чем через год после его установления.
  • Законопроект ещё должен утвердить Совфед и подписать президент. После этого он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Полина Лааксо
Право
Минфин предложил ввести механизм самозапрета на участие в азартных играх — участники рынка идею раскритиковали

Её обсуждают с 2018 года, но меры пока так и не приняли.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26amp%3Burl%3Dhttps%253A%252F%252Fprognozist.ru%252Fstrategybet%252F3138878-strategii-stavok.html%26amp%3Bpsig%3DAOvVaw24LOQae7-MCMQlnT-XxbW5%26amp%3Bust%3D1694246539103000%26amp%3Bsource%3Dimages%26amp%3Bcd%3Dvfe%26amp%3Bopi%3D89978449%26amp%3Bved%3D0CBIQjhxqFwoTCIjigavGmoEDFQAAAAAdAAAAABAE&postId=827999" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Prognozist</a>

#новости #азартныеигры

16
4
1
48 комментариев