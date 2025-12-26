Правительство внесло в Госдуму второй пакет мер по защите от мошенников — он включает введение детских SIM-карт и ограничения по количеству банковских карт на человека

Всего — около 20 инициатив.Законопроект включает меры против телефонного и интернет-мошенничества. Первый пакет мер Госдума приняла весной 2025 года.Вице-премьер Дмитрий Григоренко говорил, что документ включает около 20 предложений, пишет «РИА Новости». Среди них — маркировка операторами связи международных звонков, взаимодействие операторов, банков и госорганов в системе «Антифрод», введение детских SIM-карт.Также законопроект предлагает ограничить количество виртуальных SIM-карт до десяти на пользователя и количество банковских карт до 20 на человека, восстанавливать доступ к Госуслугам только «доверенными способами», в том числе с помощью биометрии и лично в МФЦ.Ещё две предлагаемые меры — блокировка без суда фишинговых сайтов, которые распространяют вредоносное ПО или содержат информацию о продаже несертифицированных средств связи, и закрепление права сообщать о кибермошенничестве через Госуслуги, добавляет ТАСС.#новости #законы