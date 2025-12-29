Популярное
Евгения Евсеева
Право

Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов до 500 тысяч рублей за навязывание допуслуг потребителям

До этого максимальный штраф составлял 40 тысяч рублей.

Источник: YouTube
  • Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Он вносит поправки в КоАП и предполагает увеличение штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату.
  • Штрафы для должностных лиц и ИП составят от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. С 2023 года штрафы составляют от 2000 до 4000 рублей и от 20 тысяч до 40 тысяч рублей соответственно.
  • В апреле 2025 года президент Владимир Путин подписал закон, который разрешит продавцам, исполнителям и агрегаторам продавать за отдельную плату товары, услуги и работы только с письменного согласия потребителя.
  • Автоматически проставлять отметки или иначе «формировать условия», которые предполагают изначальное согласие клиента, нельзя. Документ вступил в силу с 1 сентября 2025 года.

#новости #законы

37 комментариев