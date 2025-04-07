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Евгения Евсеева
Ритейл

Владимир Путин подписал закон о запрете навязывания любых дополнительных платных товаров, работ и услуг

Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

  • Документ опубликован на сайте правовых актов. Поправки вносят в ст.16 закона «О защите прав потребителей». Они разрешат продавцам, исполнителям, а также агрегаторам продавать за отдельную плату товары, услуги и работы только с письменного согласия потребителя.
  • Автоматически проставлять отметки или же иначе «формировать условия», которые предполагают изначальное согласие клиента, нельзя.
  • Россияне смогут отказаться от оплаты навязанных товаров, а в случае списания денег — потребовать их возврата. Требование о нём нужно удовлетворить в течение трёх дней.
Источник: Depositphotos
Источник: Depositphotos
  • В 2023 году в России вступил в силу закон о штрафах до 40 тысяч рублей за навязывание дополнительных товаров, работ и услуг. Речь идёт о случаях, когда оформление какого-то дополнения «обязательно для получения основной услуги или покупки».

#новости #законы

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