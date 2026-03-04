Минфин предложил обязать операторов доставки и маркетплейсы «просвечивать» посылки на наличие запрещённых предметов — РБК

Участники рынка говорят, что с экономической точки зрения требование оправданно только для больших сортировочных центров.Источник: «Ведомости» Министерство подготовило новую версию законопроекта, направленного на поддержку «Почты России». С документом ознакомилось РБК.Изначально он предусматривал создание спецфонда для финансирования почтовых отделений в сельской местности. Его запланировали пополнять за счёт ежеквартальных отчислений в размере 3% от «доходов» операторов доставки посылок, к которым приравняют в том числе маркетплейсы.Новая редакция документа предполагает, что участников рынка доставки среди прочего обяжут проверять посылки на наличие запрещённых к перевозке предметов. Они должны будут использовать радиоскопические установки, стационарные, переносные и ручные металлодетекторы, газоаналитическую и химическую аппаратуру и другое оборудование.Конкретные требования и порядок проверки должны определить правительство и ФСБ, говорится в законопроекте.Под действие документа попадут организации, которые принимают, обрабатывают и доставляют посылки массой до 10 кг. Они должны будут оформить лицензию Минцифры стоимостью от 5 млн до 100 млн рублей в зависимости от географии деятельности. Уставной капитал таких компаний должен составлять не менее 5 млн рублей, минимальный размер собственных средств — от 1 млрд до 2 млрд рублей, а объём финансового обеспечения ответственности перед третьими лицами — 100-200 млн рублей.Опрошенные РБК участники рынка говорят, что требование об обязательной установке дорогостоящего оборудования для досмотра посылок «практически нереализуемо» для малых и средних компаний. Они предлагают распространить эту норму только на сортировочные центры, освободив от её соблюдения ПВЗ, постаматы и магазины партнёров.До этого Ассоциация цифровых платформ (объединяет Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Купер» и «Авито») оценивала расходы крупнейших маркетплейсов на оплату предусмотренного законопроектом сбора в более 90 млрд рублей в год. Дополнительные требования наряду с ростом НДС и удорожанием логистики приведут к повышению тарифов на доставку, отмечают эксперты.#новости