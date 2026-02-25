Популярное
Минцифры предложило взимать сбор с операторов доставки посылок для поддержки «Почты России»

В ведомстве отметили, что это поможет почтовому оператору выйти на безубыточность.

Источник: ТАСС
  • Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию законопроекта, подлинность которого подтвердили три источника на рынке доставки посылок.
  • Минцифры предложило создать спецфонд, из которого будут выделять деньги на ремонт и модернизацию почтовых отделений в сёлах и на труднодоступных территориях. Его будут пополнять за счёт обязательных отчислений операторов доставки посылок и организаций почтовой связи. Размер сбора — 3% от доходов с перевозки посылок между городами. Что подразумевается под доходами — не уточняется.
  • Участников рынка обяжут получать статус оператора доставки и разрешение или лицензию на услуги почтовой связи. Оператором связи будет считаться юрлицо, которое занимается перевозкой междугородних посылок весом до 10 кг. Размер уставного капитала компании — не менее 5 млн рублей. Работающих без разрешения ждёт административная ответственность.
  • Если компании задержат отчисления или будут платить их в неполном объёме, Минцифры сможет взыскать деньги и пени через суд. Планируемая дата вступления законопроекта в силу — 1 сентября 2026 года.
  • В Минцифры объяснили изданию, что предложение содержится в законопроекте, направленном на поддержку «Почты России». Инициатива поможет почтовому оператору «выйти на безубыточность, снизить долговую нагрузку, повысить зарплаты сотрудникам, а также создать современную цифровую инфраструктуру доставки и управления логистикой, гарантировать доступность и модернизацию сельских отделений».
  • В ведомстве отметили, что «одна из инициатив — отнесение доставки посылок, а не товаров, к почтовым услугам с требованием лицензирования».
  • В 2023-м «Почта России» предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Он позволил бы поддержать убыточные отделения в отдалённых районах.
  • Против инициативы высказывались АКИТ, ФАС и Минпромторг. Позже маркетплейсы предложили ввести оплату доставки и аренды складов вместо платежа в 0,5% от оборота, но в конце того же года идею о сборе «сняли с повестки».
  • В марте 2024 года Минцифры предложило передавать «Почте России» помещения в новостройках безвозмездно, а в мае — обеспечить ей монополию на доступ к почтовым ящикам. В апреле 2025-го ведомство представило план «модернизации» и развития «Почты России». Среди мер оно предлагало разрешить почтовому оператору продавать безрецептурные лекарства, а маркетплейсам — использовать отделения как ПВЗ.
Евгения Евсеева
Право
Минцифры подготовит законопроект о «Почте России», который выравняет условия для оператора, маркетплейсов и логистических сервисов

Он затронет «всех мощных игроков» рынка доставки посылок и товаров.

Источник: ТАСС

#новости #минцифры

