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Евгения Евсеева
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Продажа безрецептурных лекарств и отделения как ПВЗ маркетплейсов: Минцифры предложило план «модернизации» и развития «Почты России»

Предложение находится на обсуждении, к��торое продлится до 29 апреля 2025 года.

  • Документ о мерах поддержки почтового оператора размещён на платформе проектов нормативных актов.
  • Минцифры предлагает сделать «Почту России» уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. При этом, если так решат жильцы, доставлять почту могут и другие операторы.
  • Также «Почта России» по плану будет принимать электронные платежи без комиссий со стороны банков.
  • Уведомления о почтовых отправлениях появятся как в приложении и на сайте «Почты России», так и на Госуслугах.
  • Оператор получит право продавать безрецептурные лекарства, у которых нет специальных условий хранения. Это поможет «гражданам в отдалённых уголках страны получать необходимую помощь», пишет Минцифры.
  • Кроме того, маркетплейсы смогут использовать «Почту России» для пересылки товаров — отделения станут работать как ПВЗ.
Продажа безрецептурных лекарств и отделения как ПВЗ маркетплейсов: Минцифры предложило план «модернизации» и развития «Почты России»

#новости #минцифры #почтароссии

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