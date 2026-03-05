«Не думал, что это повлияет на стоимость акций»: Илон Маск дал показания по иску инвесторов Twitter, обвиняющих его в введении в заблуждение

Инвесторы поверили словам о том, что Маск не купит соцсеть, и продали акции, а предприниматель в итоге завершил сделку.В апреле 2022 года Twitter сообщила, что её купит Илон Маск за $44 млрд. В мае тот заявил о приостановке сделки на время ожидания результатов проверки количества фейковых аккаунтов.После предприниматель допустил, что может приобрести компанию дешевле первоначальной суммы. В итоге соцсеть подала иск с требованием купить компанию. Маск направил встречный иск, но в итоге всё равно купил Twitter, который затем переименовал в X.Инвесторы же Twitter поверили, что покупка не состоится, и продали свои акции по «низкой цене» — примерно по $33 за штуку при стоимости в $54,2 при закрытии сделки, пишет The New York Times. Поэтому в 2022 году они подали иск к Илону Маску — якобы тот ввёл их в заблуждение.Адвокаты Маска на слушании утверждали, что все твиты и решения их подзащитного были искренними и не были направлены на снижение стоимости акций компании. Закон он при этом не нарушал — только хотел узнать правду о фейковых аккаунтах, говорят они.Сам Маск рассказал, что не ожидал, что его слова приведут к падению акций. «Это был не самый мой мудрый твит, но и особо глупым его не назовёшь. Впрочем, если он довёл до суда, возможно, это и была глупость», — заключил он.#новости #twitter #илонмаск