В 21-й пакет санкций ЕС вошли «Яндекс Банк», «Точка Банк», «Озон Банк», «WB Банк» и ещё 94 российских банка

А также юрлица, связанные с платёжной системой А7. Евросоюз опубликовал полный список лиц и компаний, которые вошли в 21-й пакет антироссийских санкций. Среди них — 48 физлиц и 170 юрлиц, в том числе 98 банков и две некоммерческие организации.В частности, под санкции ЕС попали «Яндекс Банк», «Точка Банк», «Озон Банк», «WB Банк», «МТС Банк», банк «Санкт-Петербург», «Россельхозбанк», «Почта Банк», «Дом.рф», банк «Финам» и другие.Кроме того, под ограничения попали Мосбиржа, ООО «А7-Агент» и ООО «А71», связанные с российской системой международных платежей A7, а также НКО «Мобильная карта» и РНКО «Платёжный центр» — оператор и расчётный центр платежной системы «Золотая корона».Помимо финансового сектора, 21-й пакет затронул горно-металлургическую и энергетическую отрасли, оборонный комплекс и «теневой флот», а также аэропорты Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Платов (Ростов-на-Дону) и аэропорт Минеральных вод.Под персональные санкции попали в том числе глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров, зампред ЦБ Сергей Белов, владельцы сети «Светофор» Андрей, Сергей и Валентина Шнайдер и президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.Экспортные ограничения также ввели в отношении 51 организации, которые, по версии европейских властей, помогают обходить антироссийские санкции. Среди них — компании из Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Турции и ОАЭ.Дополнительно Евросоюз ввёл ограничения на проведение транзакций против 14 криптоплатформ, зарегистрированных в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых Островах, в Кыргызстане и Беларуси.#новости #санкции