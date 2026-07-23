Мосбиржа войдёт в новый пакет санкций ЕС — Reuters

Она уже находится под американскими санкциями.Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России, пишет «Ъ» со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По её словам, среди прочего ограничения введут ещё против 32 российских банков, а также криптокомпаний и платформ, на которых торгуют нефтью.По данным Reuters, пакет мер затронет 94 российских финансовых учреждения, в основном банки, а также Мосбиржу. Санкции включают заморозку активов, запреты на проведение транзакций и поездки.С 2024 года Мосбиржа находится под санкциями Великобритании и США. После последних площадка приостановила торги долларом США и евро. ЦБ пересмотрел механизм расчёта курсов валют. С декабря 2024-го он начал учитывать объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. С июня 2026-го курс евро к рублю стал рассчитывать на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США.#новости #мосбиржа