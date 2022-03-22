Уехать могут до 100 тысяч ИТ-специалистов за месяц, их хотят удержать — чиновники обсудили проблему и возможные решения Статьи редакции
Основные тезисы из материала Forbes о кризисе в российской ИТ-среде.
- 22 марта прошло заседание ИТ-комитета Госдумы о «дальнейшем развитии отрасли в условиях санкций». Участвовали глава комитета Александр Хинштейн, глава Минцифры Максут Шадаев, представители Минпромторга, Минэка, руководители VK, «Газпром Медиа», Infowatch, Positive Technologies и другие. HR-директор «Яндекса» Елена Бунина была в списке участников, но не пришла.
- За 2021 год налоговые поступления от ИТ-компаний выросли больше, чем на 80 млрд рублей из-за первого налогового манёвра, рассказал Максут Шадаев.
- Минцифры расшифровало льготы для ИТ-компаний. Например, от НДС до конца 2024 года освободят интеграторов софта, компании, которые зарабатывают на онлайн-образовании, электронной коммерции, онлайн-рекламе и платном доступе к музыке и видео.
- Кредиты под 3% можно будет оформить на разработку новых продуктов в тех отраслях, «где создание конкурентных продуктов наиболее необходимо», со ставкой в 11% — на обеспечение текущей деятельности, невозвратные кредиты на возмещение НДФЛ — если компании смогут сохранить рабочие места.
- Отсрочку от армии получат технические специалисты, которые также работают в банках, транспортных компаниях и других, выпускники профильных вузов и сотрудники со стажем 10-12 месяцев.
- Минцифры выступило против легализации пиратства, потому что это «снизит мотивацию заказчиков переходить на отечественный софт». Представитель Минпромторга Василий Шпак согласился, что «интеллектуальные права надо уважать», но многие разработчики критически зависят от зарубежных программ и «им придется нарушать законодательство». Замещение вряд ли произойдет в течение одного-двух лет, согласился представитель Минэка.
- В России создадут маркетплейс с отечественными приложениями на базе Android, потому что эта система «более гибкая». Минцифры находится «на связи» с Apple, у которой «в принципе конструктивная позиция». «Поэтому будем надеяться, что айфоны у нас в кирпич не превратятся», — сказал Шадаев.
- После 24 февраля из России уехали от 50 тысяч до 70 тысяч ИТ-специалистов, заявил директор Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Вторую волну сдерживают только дорогие авиабилеты, рост стоимости жилья за границей, проблемы с транзакциями из России и что «русских никто не ждет», считает он. Несмотря на это вторая волна эмиграции начнётся уже в апреле — уедут ещё до 100 тысяч человек.
- Чтобы остановить отток, российские ИТ-компании должны открывать представительства за границей, например, в восточных странах, считает Плуготаренко. Остановить эмиграцию помогут «меры пропаганды, успокоения», потому что «слом системы приводит айтишников в трепет», считает глава Infowatch Наталья Касперская.
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их хотят удержать
Не мешайте людям строить счастливое будущее для себя и своей семьи.
Оставлю под топом вопрос.
Ну вот я лет 5 назад окончил ПТУ по программированию, помню if-else-ООП-паттерны-англ B2 и тп. Делал какие-то свои мини проекты в unity, знаю немного php.
Я прямо сейчас могу легко куда угодно запрыгнуть, или там как и последние 5 лет, джунов 100 чел на место, а все эти дебильные статьи о нехватке только про мидлов/сеньоров?
Да, вас очень ждут в США, в Долине.
Срочно выезжайте!!!
Чел, я имею ввиду в рахе РАБоту найти, т.к. 200к свалило.
Сразу же стригерился на США, Байден тебе все подъезды обоссал?
Во-первых, свалило не 200 000, а 20 млн.
Во-вторых, мелочиться не надо. Как известно, сейчас ИТ-шники в страшном дефиците, рынок соискателя, так что действуйте!
20кк, серьезно?
Да, а что вас смущает?
Вы что, не верите самому эксперту из ассоциации?
Сегодня 20 млн, а через месяц будет уже 40 и т.п.
Я верю и даже думаю, что эти цифры занижены.
Пруф?
Пруф чего?
Ваших слов
Что я верю эксперту?
Да я верю.
Ору
🤦🏻♂️
Ясно. Пиздабол. В бан Вас.
Да это у многоуважаемого эксперта Андрея Захарова такие шутки :)
Этим он хочет отметить, что официальная статистика может, скажем так, быть немного занижена, и реальное положение дел в нашей многострадальной стране более плачевное ...
Рынок действительно и до спец. операции испытывал сильный дефицит именно квалифицированных кадров, а не тех, кто вайтивайти через ютуб и прочие скиллбоксы изучал.
На 100 резюме 80 — это те самые любители онлайн курсов, которым наобещали 200к ЗП в «карьерном центре», а на деле эти «выпускники» ООП от БЭМ не отличают.
Если же по сабжу, мол, то более чем уверен, что сейчас и ПТУ уровня if-else могут начать жесткого хантить. У бизнеса пока ещё есть дэнги, и будут активно вливать в обучение, но с анальным рабством, типа, обязательных 2 года работы на галере :(
Ля, каждый год слышу, что айтишники всё в дефиците и в дефиците. Они там че, больше 30-ти не живут? Или в инфобиз уходят после 30?
Всё проще)
Они и программируют дефицит себя)
Точняк.
Вероятность есть, но платить особо не обещают.
Если в стране крупняк перестанет заказывать интеграцию и софт потому что бюджет резко скукожился, то всех айтишников отправят с голой жопой на мороз.
МСП и до этого жил и развивался скорее не благодаря, а вопреки, а теперь и подавно фрилансить придется, затянув пояса.
Сто или двести тыщ эмигрантов, конечно, косвенно помогут рынку труда выстоять, но вот прямо после ПТУ, как год назад, уже брать не будут
Они, скорее, начнут действовать иначе. Они будут создавать свои прокладки, с меньшими ЗП, но с льготами. Таким образом, экономим на оплате труда и налогах. Иных вариантов будет не так много.
Закрыть выезд - может быть, будет такое, а может и нет. Потому что после этой волны останутся те, кто не хочет ехать.
После меня будет.
Торопитесь, Долина не резиновая)
Лично я не знаю ни одного случая успеха, когда человек начал заниматься IT не потому, что душа лежала, а потому что зарплата и перспективы ("запрыгнуть" как раз из этой области).
Я знаю дохера таких примеров. Правда там люди и профильное образование получали, но "не потому, что душа лежала, а потому что зарплата и перспективы".
обычно так профессию и выбирают, не? Хорошо, конечно, когда еще и душа лежит, но нормальный человек в первую очередь думает как на хлеб заработать, а в этой стране вариантов не так много
Хз, я думал выбирают по интересу.
Выборка у вас маленькая, значит
Есть такие. Почему именно "душа должна лежать к IT", чтобы специалист отлично выполнял свою работу? Глупости.
Я тут, дорогой. Работаю в удовольствие, не сгораю на работе, переработки без оплаты. И поверь, зп у меня ниже среднего по айти))
А знаешь почему?
Я люблю свою работу и тайком работаю по выходным, придумываю пути для лучшей продуктивности и развития. Но коллеги меня ругают, типа нельзя, а то начальство решит, что все должны так(по этому тайком).
Ах, да, у нас программист такой же))
Теперь ты увидел одного и о другом услышал)
Перечитайте ещё раз комментарий, на который ответили :)
Хахах. Ну точно, а нечего "не" употреблять через слово🤣
Много и тех, и тех. Кто-то только да деньги, кто-то за идею (лишь бы хватало на жизнь), остальные в разной степени между этими двумя крайностями
Смотря что считать успехом.. )
Знаю кучу случаев успеха, не вижу проблемы вообще никакой, все россказни про призвание и лежание души придумали пердеды которые расстроились от того, что перестали быть илиткой и теперь нужно конкурировать
Я лично тоже не знаю конкретных людей, но я знаю, что таких очень много, например, в Индии. И вполне успешно переезжают из Индии в ЕС и чаще в США.
Знаю и не один. Все технари (физ-мат). Пошли из-за денег. Чувствуют себя атлична
при том что 90% яваскриптеров уезжает обьявим программу переучивания домохозяек и бухгалтерш, они думаю справятся лучше
С 90% вы перегнули :) скорее, столько остаётся. Может где-то и уезжают целыми компаниями, но намного больше остаются.
Очередная методичка подъехала "нас там не ждут"? Может не ждут, но если цивилизованно постучать в дверь, то открывают. Привет пригожину.
Ты коммент чем читаешь?
Я вообще про другое, типо если так много свалило, значит надо заполнять всеми подряд, а этого не будет, также будут искать только мидлов-сеньоров. Т.е. нехватка именно их, а не в целом программистов.
Заполняют места всегда теми кто есть, а не кто нужен. Если эти 2 фактора совпали, то это очень большое везение
Нарасхват только специалисты с определенным опытом работы, типа тех же мидлов, сеньоров и прочих ребят (и у нас, и за рубежом). Джуну хоть и сложнее будет устроиться из-за "конкурса", но все же реально, особенно, если к собесу подготовишься заранее, чего, к сожалению или к счастью, не делает большинство.
Тут ещё момент, если говорить про развитые страны, то чаще всего иммиграция айтишника туда идет через рабочую визу, получаемую с оффером от местной компании, что в целом не так просто - государства не дают возможности обильно ее выдавать через введение квот, больших взносов, необходимости компании доказывать что на месте не нашли на эту должность человека и т.д. Таким способом найти джуну оффер почти нулевой, это вариант скорее для крутых сеньоров с английским. Другое дело, если уже есть ВНЖ/ПМЖ, тогда не будет такой проблемы.
Соглашусь, джунов вряд ли развитые страны хантят. Твой переезд все-таки штука недешевая и для компании, поэтому такое обычно катит только с отъявленными специалистами.
Джуны тут не проблема. Тут проблем в сеньерах и мидлах. Уже месяц ищу адекватных Unity сеньеров на зп в 300.000. Откликов минимально
Потому что нормальных unity разрабов забирают за 300к, но долларов и в год. Извините, но вам даже для мобильного приложения или лендинга за эти деньги сейчас только на мидл+ можно рассчитывать, если повезёт.
Геймдев для разработчика никогда не был прибыльным делом, это не мобильная разработка и не банковский софт
Есть какие-то объективные доказательства этому высказыванию?
Неа. Но все знакомые, кто в геймдеве работает, говорят что это тяжелая и зачастую неблагодарная работа с постоянными переработками и ужасным work-life balance
Это в любом ИТ так
++
Не соглашусь. Все таки есть определенные рыночные значения. Сейчас на сеньера 300-350, если брать по России. Главная проблема в том, что многие сейчас планирует переезжать, устраиваться за границу, именно из-за этого количество откликов храмает. Зарплаты по России тоже не вырастут
Unity разработчиков у нас в целом меньше, поэтому грамотного специалиста нужно завлечь чем-то. Одной лишь среднерыночной ценой в виде голого оклада в такой области тяжело, в текущей ситуации нереально, да. В других областях эти цифры тоже по сеньорам в 2021 году были средними, но вакансии тяжело закрывали даже без проведения тех. собесов, слишком мало соискателей на количество открытых вакансий.
Месяц назад вы искали senior-а за 3500 евро. Сейчас вы ищете senior-а за 2000 евро.
Ближе к осень сеньор будет обходиться в 700 эвро
Откройте Линкедин.
Если раньше за ИТ специалистами охотились, то теперь помогаешь им искать работу, делая перепосты их резюме и рассылая по знакомым работодателям.
Джунов стало ещё больше, чем было)
Хз, как было много предложений, так и сейчас. Просто раньше было легко найти от $5к, а сейчас тяжелее. В рублях также засыпают вакансиями.
я тоже в конце прошлого-начале этого менял работу, каких-то проблем не встретил
Спрос большой, высокой вилкой отсекаются ненужные, но собеседования пожестче.
Зато в итоге выбор из 3-4 вакансий и в итоге еще удалось за счет этого прогнуть на финальный оффер.
Тут еще зависит от реальных знаний и умений, а то можно в шарашкиной конторе числиться синьором, а потом на рынке ты никому и мидлом-то не нужен окажешься)
Вы про джунов? Автор вопроса вроде о них.
Предложений не меньше-работодатели поменялись)) Раньше от иностранных компаний было больше оферов, кмк.
Так вы хоть изучите спрос. Не нужно из крайности в крайность. Вижу, что за 5 лет по немногу всем подряд. А хороший спец оттачивает свой скилл в одном направлении.
ответить на этот вопрос очень просто.
надо спросить себя: смогу ли я помочь бизнесу так, что он поделится со мной прибылью?
Если есть голова светлая - if-else-ООП-паттерны-англ B2 + немного php вполне хватит для джуна. А там уж - какая голова.
Не мешайте людям строить счастливое будущее для себя и своей семьи.
Ещё пожелания:
• Не сидите на президентском стуле 5 сроков подряд.
• Не переписывайте конституцию.
• Не сажайте оппозицию в тюрьму.
• Не уничтожайте свободную прессу.
• Не препятствуйте международному бизнесу.
• Не нападайте на соседние страны.
Собрались как-то на берегу хозяева конфискованных яхт :
- о , похоже стране пиз.... Чё делать будем?
- давайте выделять кредиты ?
...Остановить эмиграцию помогут «меры пропаганды, успокоения»...
Эво как.
Никакие подачки не заставят жить людей в нацистской Германии, которые имеют возможность уехать
Не ну про нацистскую Германию ты загнул, конечно.
Позвольте полюбопытствовать - в какую сторону загнул?
Не в ту.
Мне кажется с учётом заимствованной символики и сложенных в виде буквы z детсадовцах на снегу и тп вопрос дискуссионный
У нас сейчас Сербия 90-х, а не Германия 40-х
Сербия будет, когда Россия распадется. Ну или ЯО применит. Сегодняшние события будем вспоминать с ностальгией.
Считайте это поздно начавшейся Боснийской Войной 2.0. Если бы наш президент был вместо Ельцина в 90-х, то тем бы и кончилось через год после распада
еще же не кончилось, эт 1. 2: состояние текущего человека, называющего себя президентом, кажется, уже хуже. Лучше бы пил (с).
Оценки говорят - что нет. Да и действительность больше напоминает фашизм, чем шведский социализм.
Чьи оценки-то?
оценки комментария.
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Сообщение удалено
Путинский режим это 100% фашизм. Без всяких сомнений.
https://ttolk.ru/?p=20577
опять закон Годвина в действии :-/
Наследие ОУН даёт о себе знать.
Прочитал «зигнул» :^]
да точно, в нацисткой германии не было германофобии, а у нас президент полуеврей полулакец который уничтожает русский народ
Ты просто больной мудила. Сваливай.
Хер там март-февраль 22 регистрация - они тут до «победы».
Да ладно, ну очень же похоже
Никаких подачек, только "пропаганда и успокоение"
@Инспектор
Дурачок сравнивает Россию и фашисткую Германию.
да, а что не так? Национальна идея, особый путь, сильный пидер и как следствие - нападение на соседнюю страну. Отличается только язык приказов.
Не обращайте внимание - эти господа кремлевские тролли. Они и здесь затеяли войну. Просто интересно откуда у этих людей столько зла и цинизма.
всегда интересно палкой потыкать ;)
Хм, Палестина и Израиль?
масштабы не те. Но вот если Израиль поставит "Железный купол", нам придется очень быстро убегать.
Вы передергиваете.
Национальная идея есть почти во всех странах, начиная от Польши и заканчивая США. Это в РФ исторически из-за проигрыша в холодной войне было стыдно иметь ее. Нас так воспитали.
Идея особого пути есть тоже начиная от Турции и заканчивая Польше. У поляков вообще есть идея собирателей славянского прозападного мира.
Сильный лидер тоже не показатель. Меркель в Германии сидела я не помню сколько во главе государства, лет 20-30 наверное, не хочу врать.
Про нападения на другую страну не хочу вдаваться в клише в виде бомбардировки Югославии и Ирака, ради своих национальных интересов, но это тоже факты.
Донос иди напиши, пес
Спросить забыли.
Как иронично “Z”
как иронично
Z
Попробуй еще отменить все слова начинающиеся на "Z" :)
Заявления о защите восточных рубежей делал один фюрер в 39м - 40м годах, погугли, очень похоже на
Максим тоже самое написал о Германии, но почему он возмутился не понятно.
Это же метафора, не? При чем тут РФ?
Так-то он прямо проводит аналогию между РФ и Германией 30-40-х, пчел.
Тебя чем не устраивает аналогия между нашей путлеровской Россией и гитлеровской Германией?
Причисляешь себя к нацистам? 🤔
Путинизм очевидный фашизм. Без всяких «а может быть», просто все признаки налицо:
• Культ традиции; культурный синкретизм, подразумевающий пренебрежение к противоречиям в содержащих высшую истину древних откровениях.
• Неприятие модернизма, иррационализм. В пример приводится противопоставление «крови и почвы» «дегенеративному искусству» в нацистской Германии.
• Культ «действия ради действия», недоверие к интеллектуальному.
• Неприятие скептицизма: сомнение трактуется как предательство.
• Ксенофобия, расизм.
• Буржуазность, опора на средний класс.
• Национализм; одержимость теориями заговора, культивация чувства нахождения в осаде.
• Враг изображается как крайне мощный, чтобы последователи чувствовали себя униженными, и в то же время достаточно слабый, чтобы его можно было одолеть.
• Жизнь понимается как непрерывная война, а пацифизм — как сотрудничество с врагом.
• Элитизм, презрение к слабым.
• Культ героизма и культ смерти.
• Мачизм, сексизм, неприятие нестандартного сексуального поведения.
• «Избирательный популизм»: индивидуумы воспринимаются не иначе как единый монолитный Народ, чью волю выражает верховный лидер. Неприятие парламентаризма.
• Использование новояза.
Нет, только таких гнид как ты. У тебя мать, дети и жена такие же ублюдки, или только ты один в семейке?
Зачем порвался?
Новорег, плиз.
Езжай в гейскую Эфиопию
Пока доступна только Эритрея из дружественных стран
Для президента она Тигриночка
Как же меня поражает фундаментальное непонимание почему же айтишники все-таки валят.
Там в принципе непонимание. Оторванные от реальности люди.
Я еще вижу проблему в том, что у правительства нулевой кредит доверия. Любая инициатива будет воспринята людьми как попытка н@ебать, так как во многих вещах уже не единожды известны случаи когда "вот мы выделяем поддержку малому бизнесу", на деле выясняется что совсем не каждому малому бизнесу, а очень определенному списку, с кучей бюрократии, документов и сопутствующих обязательств. То есть по итогу реально до получения чего-то доходят единицы если вообще доходят.
Поэтому и все эти "меры" будут восприняты как очередной популизм, типа "приходите гости дорогие", но когда стукнешься в дверь, у тебя попросят пропуск, да еще на фирменном бланке, заверенным определенным кругом лиц, которые работают только раз в неделю в разные дни и в совершенно не пересекающиеся интервалы времени.
Экологичные отношения с бизнесом нужно было выстраивать заранее, не "кошмарить" бизнесы, когда более менее взрослая компания в спешке переносит свои головные офисы в более дружественные юрисдицкии, а не когда это стало актуально.
Любая инициатива будет воспринята людьми как попытка н@ебать
Так они ещё на этапе рассмотрения законопроекта облажались, сначала речь была про льготные ипотеки под 5% и отмену подоходного для сотрудников, а в итоге всё для компаний и бизнеса, причём конкретные области, остальные сосут бибу. Скоро сократят список до "сотрудники получат отсрочку по обвинению в госизмене". При этом будут удивляться, почему все до сих пор уезжают.
Но если закрыть выезд, то это сработает.
Если перефразировать известное из Фаллаута: "Война, война никогда не меняется" в "Правительство, правительство никогда не меняется", будет очень в тему, и причем буквально и дословно😎
а я сразу по названию сказал, что это будет "мера по поддержке" всякий СБеров, ВТБ, Иннотехов и им подобных)))
☝️🤝
Особенно порадовало про "меры пропаганды".
У меня уже целая коллекция подобных скриншотов из вк
Улыбаемся и машем.
Как хорошо в стране советской жить!(с)
Ой, я не один такой оказывается. Тоже заскринил целую пачку, но при этом провожу некоторые исследования. Уже выявил зависимость от времени суток.
Какую?
А помните я писал месяц назад что если ситуация в стране ухудшится, то я уеду?)
Я уехал)
(Пруф моего коммента можно в моем профиле посмотреть)
Крысы бегут с корабля
Так-то крысы с тонущего корабля обычно бегут
понимаете, "о*но" не тонет, скорее подлодка с ядеными ракетами спустилась на дно и плывёт кошмарить пендосов
Заметь, что крысы скорее всего выживут, а вот тонущий корабль нет
Отличная поговорка, забыли только что с тонущего
Т.е. вы считаете, что все, мы идём ко дну? Не патриотично как-то...
Не лай)
Что, Кремлевские уже сваливают?
Возвращайтесь только, пока ужин не остыл
Давай. Ждем от тебя коммент: "почему я вернулся в Россию, недостатки ведения бизнеса за рубежом" :)
У тебя какая область?
Mobile & web applications
Ахахаха)
Сам порой смеюсь)
Ну блин, тебя можно заменить челиком, без вышки, которого в течении одного года можно задрачивать разработкой мобилки или реакта. Ты себя переоцениваешь.
Я челик без вышки если что. И у меня IT компания. Мы открываем офис сейчас в Белграде. Я себя адекватно оцениваю)
Я к тому, что всем кажется, что уезжают супер мега ученые, но я больше чем уверен ты не знаешь что такое преобразование фурье и зачем его использовать.
Я знаю, только когда я это вспоминаю об этом у меня возникает вопрос: а нахуя я это знаю?
А вот это хороший вопрос. Почему такие ребята как ты получают меньше чем реакт жс девоперы.
Действительно я этого не знаю. Но я успешен.
Ну я рад за тебя, правда. Я просто к тому, что большинство уезжающих - это такие же фулстаки, которых можно восполнить за год. Да, возможно агрегаторов агрегаторов станет поменьше, но сейчас другие задачи стоят перед айти.
Да, только вы забываете, что 1 it продукт создаёт огромное количество рабочих мест вне it. Те же курьеры, таксисты, небольшие фирмы, бухгалтерия, которых уходит на аутсорс, менеджеры задач, которые позволяют людям эффективно взаимодействовать.
И все эти макака-фулстеки создавали эти инструменты. Они создавали реальную добавленную стоимость, которая нужна всем бизнесам.
А теперь этих людей "бац" и нет. Какие задачи сейчас?) Люди перестали жить или заниматься бизнесом?)
Ну вот в результате имеем то что имеем - курьеры, таксисты, фулстек агрегатор мейкер внезапно не может сделать телевизор, стиралку, блок управления для лады весты. И теперь все эти ребята орут что в рф габэла и без них будет труба. Серьезно? А откуда финансирование приходило на разработку всей этой богодельни, которая не выходила на внешние рынки, вопросов не возникало?
Не друг ты не понимаешь, надо срочно учить преобразование фарии, а то тебя легко импортозаместят сейчас. А вот будешь знать и всё, тогда потеря потерь для России :D
Я ещё раз повторяю, есть айти, которое инженерное, где надо реально учиться 5 лет, изучая матан, физику, тервер, числяк и проче и прочее. Вот таких ребят терять да, жалко.
Я надеюсь твой успех был связан с привлечением иностранного капитала в рф? Если нет, то подумай, откуда приходило финансирование твоего успеха.
Я тоже челик без вышки со своей IT компанией и почти сотней людей на борту. В душе не ебу что такое преобразование фурье, наверное это что-то очень важное что обязательно нужно знать чтобы быть незаменимым жителем России ААХАХАХАХА)))
Дима, я не пытаюсь кого-то отхуесосить, наоборот желаю удачи. Просто исход подобных айти специалистов никак не повлияет на реальную экономику.
Никто и не говорит что ты пытаешься кого-то отхуесосить, я только говорю что ты несёшь бред.
Айти специалисты ценные настолько насколько на них есть спрос. И если им платят до 10к долларов в месяц, значит они обьективно ценные, при этом вообще похрен знает человек алхимические преобразования или нет.
И если их вдруг не станет, то некому будет делать ту работу которую они делают. А чуваки которые умееют в науку будут письку теребить и разводить руками, потому что они ученые а не девелоперы, софт сами написать не смогут. А без софта, простого рядового софта без магии, сейчас любая организация и любая страна будет сосать.
Так что не надо строить из себя дебила и выдавать желаемое за действительное, отток IT специалистов станет для вас большой проблемой в перспективе.
Ох, Дима, ладно. Успехов тебе 10к получать.
Я как бы не хочу тебя обидеть или как то принизить, наоборот, желаю тебе успехов. Но это реально не то айти которое жалко терять.
Ждем кулстори, бро.
R. I. P.
Да че их удерживать? Пусть едут куда хотят, это такой сорт людей, ничего с этим не поделаешь..очень нежные и ранимые души..)
Счастливо оставаться
Магнитик отправишь, ну позязя? :3
upd:
лол, куры ущемились от безобидного комментария. 😂
Я не знаю почему, но
самые раздражающие и ущербные комментарии всегда содержат в себе смайлики
🤗
Тут ты не прав, у меня есть отличные комментарии со смайликами.
Не то что дети чиновников, владельцы банков, спортсмены и ещё куча других сильных духом людей, которых всё устраивает :)
Интернет этот ваш не нужон?
Понимаю, но, к сожалению, сейчас без IT ни одна экономика мира не может, и РФ будет очень не весело, если целая отрасль просто возьмёт и уедет из страны.
Да не уедет целая отрасль. Хоть в статье и написано про 170 тыс уехавших к концу апреля - это лишь 10% от общего числа специалистов в it. Если учесть ушедшие с российского рынка фирмы - думаю их около этого числа и будет.
Компании надо было удерживать, что благополучно просрали как минимум маневром с обязательной продажей валюты.
Ну, я гиперболизирую, говоря об отрасли, но проблема всё равно большая. 10% за два месяца — это серьёзно. Причём едут же не все подряд, а мидлы, сеньоры и лиды, т.е. те, которых и раньше был дефицит.
Раньше может и был дефицит, но что теперь нам тут делать без иностранных заказчиков, чипов и обнищавшим населением?
Новая реальность это не утконос, финтех и озон, а мешок картохи на год с грузовика, джинсы с вещевого рынка и нелегальные валютчики у метро.
Из моих знакомых уезжает много тех, кто как ИП на запад по контракту работает. Или через Upwork, например. Кто-то навсегда, кто-то пересидеть, кто-то открыть счёт и вернуться. Работу терять не очень хочется, не все компании готовы перейти на оплату в крипте, например. Да и что государству с тех, кто на ПСН 0% налога платит, разве что взносы) сам так работал.
Пётр, пообщайтесь лучше с Максимом выше, вы найдёте что друг другу сказать.