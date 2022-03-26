Как бизнесу избавиться от долгов, избежав банкротства: зачёт по модели конвертируемого займа, отступное, новация

В настоящее очень нелегкое для многих компаний время крайне актуальным стал вопрос погашения долговых обязательств перед кредиторами. В юридической и бизнес-практике есть несколько способов погашения долгов без использования процедур банкротства, о которых я хочу рассказать в этой статье.