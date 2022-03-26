Право
Маша Цепелева

Глава Минцифры назвал условия льготной ипотеки для ИТ-специалистов — возраст от 22 лет, зарплата от 150 тысяч рублей Статьи редакции

Ведомство работает над принятием третьего пакета мер поддержки ИТ-компаний «в ускоренном режиме».

  • Минцифры предлагает давать льготную ипотеку под 5% ИТ-специалистам от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей — в регионах, рассказал глава ведомства Максут Шадаев на встрече правительства и представителей бизнеса. За три года программой планируют охватить 50 тысяч человек.
  • На льготы для ИТ смогут рассчитывать все интеграторы, которые внедряют российский софт, но не владеют им. Также Минцифры предварительно договорилось с Минфином, убрать ограничение на количество сотрудников в компаниях — раньше их должно было быть не меньше семи.
  • Проект постановления об отсрочке от армии ИТ-специалистам уже на рассмотрении в правительстве, рассказал Шадаев. Её получат сотрудники аккредитованных в Минцифры компаний, с профильным или тесно связанным с ИТ-специальностями образованием. Планируется, что работники банков, медиа, бюджетных организаций тоже получат отсрочку.
  • В 2022 году Минцифры планирует выделить гранты для компаний на 20 млрд рублей для замещения иностранных программ. Максимальная сумма гранта вырастет до 500 млн рублей — на разработку и внедрение продукта. Кредитное софинансирование вернется к норме 80% на 20% на 2022 год вместо прежней — 50% на 50%.

#новость #льготы

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74 комментария
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Artur Zaripov

150-200 тысяч ?) для льготной ипотеки ) ну да. У нас же только люди с зп 150 и выше имеют желание купить квартиру

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Serhii Borodai

Подозреваю, что с меньшим доходом шансы выплатить ипотеку даже по льготным процентам близки к 0.

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Revenant

Как житель региона скажу, что если бы я имел зп в 150к, мне было бы выгоднее просто накопить за 2,5 года на квартиру без ипотеки.
Для Москвы с ее ценами на недвижимость эта мера поддержки имеет смысл, но для региона с такой начальной зп - нет.

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Герман Воронов

Вы, видимо, цены на квартиры не видели, точнее их рост (после льготной ипотеки для молодых семей)

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Revenant

До начала военной операции цена на двушку 60 квадратов в новостройке Липецка стартовала от 3.2млн.

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Pavel Petel

Квартира в Мацкве вроде 25-35 миллионов рублей? Тут ток через ипотеку.

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Степан Фадеев

Тут только за продажу души.

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Лев Селиверстов

Так мнение регионов никого и не интересовало изначально.

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maximus

хмм, а какой смысл копить при ипотеке 5% и вкладах 18%?

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vc.ru

Я тоже из региона. Только цены на жилье у нас как в Петербурге. Новостройки нормальные по 15-20 млн

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Ако Чавчавадзе

Чтобы избежать регистрации в программе компаний типа ооо ромашка и рога и копыта, так что мера разумная.

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Artur Zaripov

Разумная 50-100 тысяч. 150 не все ит в Москве получают. 100-150 наверное

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Олег Комаров

Не пытайтесь найти логики в этом расчёте)
Цифру в 100-150 получили в разговоре по типу, «- а сколько там эти айтишники получают? - не знай, вроде секретарша жаловалась, что у них зп слишком большие, я ей 150 плачу за жопу красивую»

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Ако Чавчавадзе

Мое сообщение о мере в целом, цифры можно и отрегулировать. Но мне кажется, они не от балды это взяли, явно у них есть статистика по зп, хотя возможно это средняя по больнице...(

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Dmitry Mok

Скорее всего опираются на статистику зп уезжающих безвозвратно

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Vit Pavlov

Помимо зарплаты возрастная сегрегация тоже выглядит как пиздец. Т.е. после 40 лет человек не нужен даже государству. Классная политика.

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Д Хб

Не удивлюсь, если пропишут такой финт ушами, что по достижению 40 процент становится как для остальных профессий.

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Владислав

Когда меня спросит что значит "богатые становатяся богаче, а бедные беднее" я дам им ссылку на этот пост.

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Serhii Borodai

Вы вот зря средний, по сути, класс в богатые записываете.
Это не айтишники живут хорошо, это остальные живут плохо.

Все зарплаты в айти РФ надуты более легкой интеграцией в глобальную экономику.

Глобальная экономика от РФ уже отгораживается.
Сейчас вот айтишникам еще запретят перемещение без разрешения госорганов (прикрепят к земле). И их зарплаты пойдут вниз.

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Андрей Николаев

Главное, почему зарплаты у нас, айтишников, полетят вниз в том, что сейчас будет большая безработица. Уйдут все иностранцы, а большинство айтишников останется. Куда им? У нас айти нужно только в банках, да в гос структурах (это где нужна вышка, куча условий, а зп от 30 тысяч). Всякие стартапы по изучению языков и прочих курсов явно обанкротятся. Кто будет платить за занятие английским, если денег на еду уже впритык?! И еще один наплыв безработных айтишников будет. И снова банки да гос компании? Мест там явно всем не хватит, зарплаты будут падать.

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Герман Воронов

200к+ это примерно с такой зарплаты люди имеют возможность уехать. Ну и те, кто востребован за рубежом. Потому пытаются удержать именно их, а кто уехать не может, им и помогать смысла нет 👌

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Валентин Малиновски

Атракцион невиданной щедрости.
Людям за доходом более 200 так же сложно же ипотеку выплачивать.
Разумееться,люди такой квалификации ,и явно востребованные в любой части мира почуствуют невероятный приток желания остаться в этом пипце

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Андрей Николаев

То есть, чем больше зарплата, т.е. меньше нужды экономить проценты, тем ниже процент?!!!! Че за страна блин?! Сразу бы сказали: кто может купить квартиру на месячную зарплату - тому льготная ипотека. Остальным напротив, чем меньше получаешь - тем выше процент. Получаешь 50 тыс - платишь 40%, получаешь 30 тыс - платишь 70%. Вот это настоящая выгода!

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Герман Воронов

Логика в том, что айтишник с зп 200-300 и выше уедет и получит ту же ипотеку под 3-5% в другом месте

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Андрей Николаев

Нее, логика бредовая. У кого есть 200-300к - тот может выбирать, где недвижимость ему брать. И выбор явно будет не на стороне РФ, где, к слову говоря, даже 20% ставка - считай отрицательная, т.к. реальная инфляция более 100%. Так что какой-то тупой способ удержать человека, чес говоря.

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Viktor Bezhanov

Да зае… со своими IT специалистами

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Дмитрий Кириакиди

Вся суть господдержки, это даже больше, чем смешно.

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Хозяин

Спасибо конечно, но всё равно уедут.

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Луиджи Вампа

Где то грустит учитель математики, врач и фельдшер скорой помощи. Слезинка по щеке стекает у инженера при очередном НИИ. Все они могут себе позволить ипотеку в лучшем случае на 12% и на 25 лет, а в худшем под 25%

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Rick

Зачем нужна ипотека в рф? Тем более на сегодняшний день.

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Луиджи Вампа

Не нужна. При ядерной зиме и радиации трёшка на Кутузовском не нужна

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Влад

IT специалист от 41 уже не котируется

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Serhii Borodai

41 чего? килограмм?

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Андрей Николаев

Рост

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Максим Федоров

длина

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Anf

Тот момент когда тебе через неделю 41...
неуспел...

Безумно раздражает эта возрастная дескриминация. Специалист после 41 уже не нуждается ни в чем? Или он какой-то уже другой, и ему по 5% неположено платать? Жесть просто.

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Тимур Петров

дескриминация
 На проекте с 23 мар 2022
 Ого, уже 15рублевых ботов подвезли, оперативно.

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Anf

А что можете сказать по существу?

Я выразил недоумение, почему есть ограничение по возрасту.
Странно, что вы сразу все на ботов списали.

Ну и ладно. Время оно такое. Течет. Поживете, увидите, когда чисто из-за возраста вам будут отказывать в работе, в услугах, во льготах.
Потом поговорим )

ЗЫ. прогнозы по аватарке делаете? )

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Д Хб

Получается, что бот с другой стороны. А там и цена за пост должна отличаться)

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Виталий Андреевич

Поддержка для 0,00034% населения страны. Работа на публику.

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Юности вольная птица

Господи, это что-то историческое, что ли, пытаться привязывать людей государству землёй и оброком. И именно до 40.

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Serhii Borodai

Они решили что в 1861м ошиблись.

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Хозяин

истерическое

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Цифровые комплексы

Предлагаю ещё добавить условия для получения льгот: левши, только брюнеты и шатены, ценз оседлости. Есть ещё идеи?

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Хозяин

Условием там является котируемость профессии за пределами родины. Левшей и брюнетов там и своих хватает.

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Герман Воронов

От 9 до 18 другие меры поддержки

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Ильнур C

Льготы тем кто неплохо зарабатывает! Гениально! Хочешь получить льготы - зарабатывай больше! 👍
Зарабатываешь меньше 150тр - не рассчитывай на помощь!
А если ты не IT - то вообще по..ую...
Спасибо!

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Хозяин

введём налог на бедность и бедным станет быть невыгодно

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Ivan Petrov

1%

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Alexander Tipugin

А если образование непрофильное, то не айтишником не считаешься? Хотя может оно и к лучшему :)

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Roman Gusev

Ну в целом норм

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Serpantin74

Вот это поддержка, спасибо н****й, поддержим 1,5 спецов, которые работают в условном яндексе или касперском. Популисты х****ы

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Александр Васильев

Это всего 1000$, почему столько негодования?)

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Artem Bogomaz

Вполне норм

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Dmitry Protasov

Странно, тут же в новостях пишут про то, что льготную ипотеку поднимают до 12%:
https://www.e1.ru/text/realty/2022/03/24/70529918/

Какова вероятность того, что айтишникам оставят 5%? Явно не Минцифры подобные вопросы будет решать.
PS. В догонку - а если у меня зарплата упадет в 2 раза (бухать начал, к примеру) - мне ставку повысят или оставят как есть?

Льготная ипотека на Урале подорожает в два раза…
Риелторы из Екатеринбурга — о том, пора ли бежать в банк
www.e1.ru
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unknown

Умным ребятам предоставьте деньги , работу и без% ипотеку !

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Герман Воронов

Как будем определять умных?

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Pavel Petel

Свалил хотя бы в Грузию?

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Алексей

Жалко, что все только для юридических лиц. ИП не попали в поддержку. Кто сайты делает и 1С внедряет например не могут расчитывать на меры госпомощи.

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Nikolay Kenig
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Vit Pavlov

Помимо зарплаты возрастная сегрегация тоже выглядит как пиздец. Т.е. после 40 лет человек не нужен даже государству. Классная политика.

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Oleg Vorontsov

После сорока лет считают что у тебя семья, дети, кредиты и ты никуда не уедешь

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Eleonora Poslovskaya

ну число случаев, когда после 40 человек наконец решил купить первую и единственную квартиру для себя и своей семьи думаю стремится к 0, все же об этом начинают думать заранее
а тут решили помочь молодым специалистам, лишь бы не сьебали жить и плодиться в другие страны

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Илья Волочков

А если сейчас доход больше 150к, но потом снизится? Льгота пропадет?

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hakhagmon

Что там на счет рефинансирования???

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Alexandr Shkuriin

Я не пойму, а с остальными специалистами что?)))

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Rick

Хуй.

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Илья Волочков

И если я прописан в городе-миллионнике, рабочее место (офис) в маленьком городе (пару раз в неделю езжу туда, остальное время — удалёнка), а сам работодатель из Москвы, будет льгота?

А москвич с доходов в 160к сможет купить квартиру со льготами в городе не-миллионнике?

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Влад Борщ

"Зарплата от 150 тысяч рублей" - ок, а если я ИП на УСН и не плачу себе зарплату, то я пролетаю?) Доход то есть например.

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Альберт Базалеев

У Вас есть статья доходы. О чем Вы говорите?

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Лола Иванова

Спасибо, но это не остановит меня свалить. Всем всего доброго и хорошего настроения.

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David Amirkhanov

Опять ни о чем. Мало иметь разовую 200 тыс, надо ещё иметь и стабильные 200 тыс, а в России это невозможно, я уж не говорю про бюрократические барьеры этой затеи

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Лев Селиверстов

Ну правильно, потому что эти меры не для того, чтобы на самом деле кого-то поддержать, а чтобы полоумным пенсионеркам по телевизору отчитаться об успехах, дескать смотрите, мы же работаем, у нас всё хорошо, и деньги в стране есть.

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Hnorr

А почему в критериях самых нуждающихся айтишников не указан, например, цвет глаз и волос? Давали льготу б только голубоглазым блондинам, у которых зрение - единица. Вводить условия льготы - так уж по полной. Зачем мелочиться только с возрастом, уровнем зп и профильным образованием

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