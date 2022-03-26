Глава Минцифры назвал условия льготной ипотеки для ИТ-специалистов — возраст от 22 лет, зарплата от 150 тысяч рублей Статьи редакции
Ведомство работает над принятием третьего пакета мер поддержки ИТ-компаний «в ускоренном режиме».
- Минцифры предлагает давать льготную ипотеку под 5% ИТ-специалистам от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей — в регионах, рассказал глава ведомства Максут Шадаев на встрече правительства и представителей бизнеса. За три года программой планируют охватить 50 тысяч человек.
- На льготы для ИТ смогут рассчитывать все интеграторы, которые внедряют российский софт, но не владеют им. Также Минцифры предварительно договорилось с Минфином, убрать ограничение на количество сотрудников в компаниях — раньше их должно было быть не меньше семи.
- Проект постановления об отсрочке от армии ИТ-специалистам уже на рассмотрении в правительстве, рассказал Шадаев. Её получат сотрудники аккредитованных в Минцифры компаний, с профильным или тесно связанным с ИТ-специальностями образованием. Планируется, что работники банков, медиа, бюджетных организаций тоже получат отсрочку.
- В 2022 году Минцифры планирует выделить гранты для компаний на 20 млрд рублей для замещения иностранных программ. Максимальная сумма гранта вырастет до 500 млн рублей — на разработку и внедрение продукта. Кредитное софинансирование вернется к норме 80% на 20% на 2022 год вместо прежней — 50% на 50%.
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150-200 тысяч ?) для льготной ипотеки ) ну да. У нас же только люди с зп 150 и выше имеют желание купить квартиру
Подозреваю, что с меньшим доходом шансы выплатить ипотеку даже по льготным процентам близки к 0.
Как житель региона скажу, что если бы я имел зп в 150к, мне было бы выгоднее просто накопить за 2,5 года на квартиру без ипотеки.
Для Москвы с ее ценами на недвижимость эта мера поддержки имеет смысл, но для региона с такой начальной зп - нет.
Вы, видимо, цены на квартиры не видели, точнее их рост (после льготной ипотеки для молодых семей)
До начала военной операции цена на двушку 60 квадратов в новостройке Липецка стартовала от 3.2млн.
Квартира в Мацкве вроде 25-35 миллионов рублей? Тут ток через ипотеку.
Тут только за продажу души.
Так мнение регионов никого и не интересовало изначально.
хмм, а какой смысл копить при ипотеке 5% и вкладах 18%?
Я тоже из региона. Только цены на жилье у нас как в Петербурге. Новостройки нормальные по 15-20 млн
Чтобы избежать регистрации в программе компаний типа ооо ромашка и рога и копыта, так что мера разумная.
Разумная 50-100 тысяч. 150 не все ит в Москве получают. 100-150 наверное
Не пытайтесь найти логики в этом расчёте)
Цифру в 100-150 получили в разговоре по типу, «- а сколько там эти айтишники получают? - не знай, вроде секретарша жаловалась, что у них зп слишком большие, я ей 150 плачу за жопу красивую»
Мое сообщение о мере в целом, цифры можно и отрегулировать. Но мне кажется, они не от балды это взяли, явно у них есть статистика по зп, хотя возможно это средняя по больнице...(
Скорее всего опираются на статистику зп уезжающих безвозвратно
Помимо зарплаты возрастная сегрегация тоже выглядит как пиздец. Т.е. после 40 лет человек не нужен даже государству. Классная политика.
Не удивлюсь, если пропишут такой финт ушами, что по достижению 40 процент становится как для остальных профессий.
Когда меня спросит что значит "богатые становатяся богаче, а бедные беднее" я дам им ссылку на этот пост.
Вы вот зря средний, по сути, класс в богатые записываете.
Это не айтишники живут хорошо, это остальные живут плохо.
Все зарплаты в айти РФ надуты более легкой интеграцией в глобальную экономику.
Глобальная экономика от РФ уже отгораживается.
Сейчас вот айтишникам еще запретят перемещение без разрешения госорганов (прикрепят к земле). И их зарплаты пойдут вниз.
Главное, почему зарплаты у нас, айтишников, полетят вниз в том, что сейчас будет большая безработица. Уйдут все иностранцы, а большинство айтишников останется. Куда им? У нас айти нужно только в банках, да в гос структурах (это где нужна вышка, куча условий, а зп от 30 тысяч). Всякие стартапы по изучению языков и прочих курсов явно обанкротятся. Кто будет платить за занятие английским, если денег на еду уже впритык?! И еще один наплыв безработных айтишников будет. И снова банки да гос компании? Мест там явно всем не хватит, зарплаты будут падать.
200к+ это примерно с такой зарплаты люди имеют возможность уехать. Ну и те, кто востребован за рубежом. Потому пытаются удержать именно их, а кто уехать не может, им и помогать смысла нет 👌
Атракцион невиданной щедрости.
Людям за доходом более 200 так же сложно же ипотеку выплачивать.
Разумееться,люди такой квалификации ,и явно востребованные в любой части мира почуствуют невероятный приток желания остаться в этом пипце
То есть, чем больше зарплата, т.е. меньше нужды экономить проценты, тем ниже процент?!!!! Че за страна блин?! Сразу бы сказали: кто может купить квартиру на месячную зарплату - тому льготная ипотека. Остальным напротив, чем меньше получаешь - тем выше процент. Получаешь 50 тыс - платишь 40%, получаешь 30 тыс - платишь 70%. Вот это настоящая выгода!
Логика в том, что айтишник с зп 200-300 и выше уедет и получит ту же ипотеку под 3-5% в другом месте
Нее, логика бредовая. У кого есть 200-300к - тот может выбирать, где недвижимость ему брать. И выбор явно будет не на стороне РФ, где, к слову говоря, даже 20% ставка - считай отрицательная, т.к. реальная инфляция более 100%. Так что какой-то тупой способ удержать человека, чес говоря.
Да зае… со своими IT специалистами
Вся суть господдержки, это даже больше, чем смешно.
Спасибо конечно, но всё равно уедут.
Где то грустит учитель математики, врач и фельдшер скорой помощи. Слезинка по щеке стекает у инженера при очередном НИИ. Все они могут себе позволить ипотеку в лучшем случае на 12% и на 25 лет, а в худшем под 25%
Зачем нужна ипотека в рф? Тем более на сегодняшний день.
Не нужна. При ядерной зиме и радиации трёшка на Кутузовском не нужна
IT специалист от 41 уже не котируется
41 чего? килограмм?
Рост
длина
Тот момент когда тебе через неделю 41...
неуспел...
Безумно раздражает эта возрастная дескриминация. Специалист после 41 уже не нуждается ни в чем? Или он какой-то уже другой, и ему по 5% неположено платать? Жесть просто.
дескриминация
На проекте с 23 мар 2022
Ого, уже 15рублевых ботов подвезли, оперативно.
А что можете сказать по существу?
Я выразил недоумение, почему есть ограничение по возрасту.
Странно, что вы сразу все на ботов списали.
Ну и ладно. Время оно такое. Течет. Поживете, увидите, когда чисто из-за возраста вам будут отказывать в работе, в услугах, во льготах.
Потом поговорим )
ЗЫ. прогнозы по аватарке делаете? )
Получается, что бот с другой стороны. А там и цена за пост должна отличаться)
Поддержка для 0,00034% населения страны. Работа на публику.
Господи, это что-то историческое, что ли, пытаться привязывать людей государству землёй и оброком. И именно до 40.
Они решили что в 1861м ошиблись.
истерическое
Предлагаю ещё добавить условия для получения льгот: левши, только брюнеты и шатены, ценз оседлости. Есть ещё идеи?
Условием там является котируемость профессии за пределами родины. Левшей и брюнетов там и своих хватает.
От 9 до 18 другие меры поддержки
Льготы тем кто неплохо зарабатывает! Гениально! Хочешь получить льготы - зарабатывай больше! 👍
Зарабатываешь меньше 150тр - не рассчитывай на помощь!
А если ты не IT - то вообще по..ую...
Спасибо!
введём налог на бедность и бедным станет быть невыгодно
1%
А если образование непрофильное, то не айтишником не считаешься? Хотя может оно и к лучшему :)
Ну в целом норм
Вот это поддержка, спасибо н****й, поддержим 1,5 спецов, которые работают в условном яндексе или касперском. Популисты х****ы
Это всего 1000$, почему столько негодования?)
Вполне норм
Странно, тут же в новостях пишут про то, что льготную ипотеку поднимают до 12%:
https://www.e1.ru/text/realty/2022/03/24/70529918/
Какова вероятность того, что айтишникам оставят 5%? Явно не Минцифры подобные вопросы будет решать.
PS. В догонку - а если у меня зарплата упадет в 2 раза (бухать начал, к примеру) - мне ставку повысят или оставят как есть?
Умным ребятам предоставьте деньги , работу и без% ипотеку !
Как будем определять умных?
Свалил хотя бы в Грузию?
Жалко, что все только для юридических лиц. ИП не попали в поддержку. Кто сайты делает и 1С внедряет например не могут расчитывать на меры госпомощи.
Помимо зарплаты возрастная сегрегация тоже выглядит как пиздец. Т.е. после 40 лет человек не нужен даже государству. Классная политика.
После сорока лет считают что у тебя семья, дети, кредиты и ты никуда не уедешь
ну число случаев, когда после 40 человек наконец решил купить первую и единственную квартиру для себя и своей семьи думаю стремится к 0, все же об этом начинают думать заранее
а тут решили помочь молодым специалистам, лишь бы не сьебали жить и плодиться в другие страны
А если сейчас доход больше 150к, но потом снизится? Льгота пропадет?
Что там на счет рефинансирования???
Я не пойму, а с остальными специалистами что?)))
Хуй.
И если я прописан в городе-миллионнике, рабочее место (офис) в маленьком городе (пару раз в неделю езжу туда, остальное время — удалёнка), а сам работодатель из Москвы, будет льгота?
А москвич с доходов в 160к сможет купить квартиру со льготами в городе не-миллионнике?
"Зарплата от 150 тысяч рублей" - ок, а если я ИП на УСН и не плачу себе зарплату, то я пролетаю?) Доход то есть например.
У Вас есть статья доходы. О чем Вы говорите?
Спасибо, но это не остановит меня свалить. Всем всего доброго и хорошего настроения.
Опять ни о чем. Мало иметь разовую 200 тыс, надо ещё иметь и стабильные 200 тыс, а в России это невозможно, я уж не говорю про бюрократические барьеры этой затеи
Ну правильно, потому что эти меры не для того, чтобы на самом деле кого-то поддержать, а чтобы полоумным пенсионеркам по телевизору отчитаться об успехах, дескать смотрите, мы же работаем, у нас всё хорошо, и деньги в стране есть.
А почему в критериях самых нуждающихся айтишников не указан, например, цвет глаз и волос? Давали льготу б только голубоглазым блондинам, у которых зрение - единица. Вводить условия льготы - так уж по полной. Зачем мелочиться только с возрастом, уровнем зп и профильным образованием