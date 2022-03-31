Право
Испанский фитиль

США исключили «Ozon банк» из санкционного списка — он попал в него в феврале Статьи редакции

Банк посчитали аффилированным с попавшим под санкции «Совкомбанком».

  • США расширили список санкций — под них попали ещё 13 российских физлиц и 21 компания, среди которых «Т-Платформы», «Сертал», «Серния Инжиниринг» и другие.
  • Одновременно с этим из санкционного списка исключили «Ozon банк», который 24 февраля попал под санкции США из-за того, что регулятор посчитал его аффилированным с «Совкомбанком».
  • На следующий день компания подала апелляцию в американское управление по контролю за иностранными активами. 16 марта Ozon зарегистрировал новый банк — «Еком банк».
  • Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» в апреле 2021 года, а затем его переименовал.

#новость #ozon

3304 просмотров
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27 комментариев
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Тимур Петров

Теперь у Озона 2 банка: биба и боба.

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Grandzlo

Лупа и пупа.

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Илья Попов

У Озона - биба и боба,
У России - Дима и Вова,
У меня - талант поэта.

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Книжный динозавр

а у меня ничего нету

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LTJ BLACK

хохма)

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Yura Kononov

Лёлик и Болик

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Ildarik

Вупсень и пупсень 😃

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Aleksandr A

Тима и Тома

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Дима Романофф

О неожиданно, читал, что они бодались, но не думал, что это к чему-то приведет

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Александр Яковлев

Возможно потому что там закон работает?

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Ware Wow

Хорошая шутка.

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Alexey Arhipov

Шутка сказать, что в России закон работает.

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Grandzlo

Или акции.

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Артём Палённый

Ахахахахах

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Озверевший Фукуяма

У ОЗОНа больше банков, чем у Тинькова. И все не под санкциями!

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Максим Когтев

Положить пакет в пакет с банками

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Илья Попов

Положить пакет в пакет с банками,
Получится спецсанкции.

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Максим Бровкин

@Тинькофф

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Максим Когтев

Ну то есть зря покупали Е-ком банк?

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Nikolay Ganin

Еком Банк мы не покупали, да и не зря — у него универсальная лицензия, а у Озон Банка — базовая.

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iMHO Tech

На распродаже продадут

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Озверевший Фукуяма

Лишним не будет

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Борис Вишневский

Видимо чел который под прошлым тредом писал что он из поддержки госдепа помог

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Иван Александрович

Два банка нужно, за и лупа, вместе будут ******.

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Александр Помидоров
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Grigory Green

Как много интересного. Я не только не знал что Озон банк под санкциями, но и о его существовании.

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Чит Чат

На мой взгляд он туда реально попал случайно. Но самое поразительное в этой истории то, что америкосы снова проверили список и исправили свою ошибку. Все в США четко! Система работает!

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