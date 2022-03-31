США исключили «Ozon банк» из санкционного списка — он попал в него в феврале Статьи редакции
Банк посчитали аффилированным с попавшим под санкции «Совкомбанком».
- США расширили список санкций — под них попали ещё 13 российских физлиц и 21 компания, среди которых «Т-Платформы», «Сертал», «Серния Инжиниринг» и другие.
- Одновременно с этим из санкционного списка исключили «Ozon банк», который 24 февраля попал под санкции США из-за того, что регулятор посчитал его аффилированным с «Совкомбанком».
- На следующий день компания подала апелляцию в американское управление по контролю за иностранными активами. 16 марта Ozon зарегистрировал новый банк — «Еком банк».
- Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» в апреле 2021 года, а затем его переименовал.
Оставшимся в России не стоит рассчитывать на инвестиции, а релоцированным стоит себя обезопасить, говорят инвесторы.
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Теперь у Озона 2 банка: биба и боба.
Лупа и пупа.
У Озона - биба и боба,
У России - Дима и Вова,
У меня - талант поэта.
а у меня ничего нету
хохма)
Лёлик и Болик
Вупсень и пупсень 😃
Тима и Тома
О неожиданно, читал, что они бодались, но не думал, что это к чему-то приведет
Возможно потому что там закон работает?
Хорошая шутка.
Шутка сказать, что в России закон работает.
Или акции.
Ахахахахах
У ОЗОНа больше банков, чем у Тинькова. И все не под санкциями!
Положить пакет в пакет с банками
Положить пакет в пакет с банками,
Получится спецсанкции.
@Тинькофф
Ну то есть зря покупали Е-ком банк?
Еком Банк мы не покупали, да и не зря — у него универсальная лицензия, а у Озон Банка — базовая.
На распродаже продадут
Лишним не будет
Видимо чел который под прошлым тредом писал что он из поддержки госдепа помог
Два банка нужно, за и лупа, вместе будут ******.
Как много интересного. Я не только не знал что Озон банк под санкциями, но и о его существовании.
На мой взгляд он туда реально попал случайно. Но самое поразительное в этой истории то, что америкосы снова проверили список и исправили свою ошибку. Все в США четко! Система работает!