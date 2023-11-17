В Госдуме предложили обязать букмекеров платить отчисления со ставок создателям видеоигр Статьи редакции
А если зарубежные правообладатели не заберут деньги, их можно будет переводить российским разработчикам или тратить на развитие спорта.
С предложением обязать букмекерские конторы платить отчисления со ставок в пользу правообладателей видеоигр выступила рабочая группа «Развитие спорта высоких технологий в РФ» при комитете по физической культуре и спорту Госдумы. Об этом сообщили «Ведомости», которые следили за трансляцией заседания.
Что предложили в Госдуме
- Размер, порядок и сроки выплаты отчислений со ставок может утверждать правительство. Рабочая группа их пока не определила, поскольку по-прежнему прорабатывает законодательную инициативу.
- Поскольку правообладатели игр — это компании в основном из «недружественных» стран, в Госдуме предложили направлять вознаграждения сперва в Единый регулятор азартных игр.
- Когда «международная обстановка успокоится», правообладатели смогут обратиться за деньгами, заявил руководитель рабочей группы Амир Хамитов.
- Если правообладатели не обратятся за отчислениями, например, в течение трёх лет, тогда деньги можно будет перераспределить на развитие спорта, либо же отдать федерациям или российским разработчикам игр.
Букмекерские конторы уже выплачивают отчисления со ставок профильным спортивным организациям и профессиональным лигам. В первой половине 2023 года букмекеры направили на финансирование спорта 8,4 млрд рублей, в 2022-м — 13,8 млрд рублей.
Отчисления со ставок используются в том числе, чтобы покрывать большую часть бюджета Федерации компьютерного спорта. Однако ни правообладатели, ни разработчики игр никаких вознаграждений пока не получают.
А производителей холодильников — производителям колбасы.«Развитие спорта высоких технологий в РФ»
Как вообще развитие и высокие технологии в одно предложение с РФ увязали?!
А торговцы оружием пусть отчисляют в детские сады. Почистят карму, так сказать.
Ты это...
Уже делают, лично повар отчислял)
Я тоже теряюсь в догадках
"вознаграждения сперва в Единый регулятор азартных игр.
Когда «международная обстановка успокоится», правообладатели смогут обратиться за деньгами"
А мы пока их возьмём на сохранение
И будут у нас православные скрепные компьютерные игры, да?
(хотя и эти были ворованные)
Как ворованные?
Тот самый Морской бой - копия автоматов SEGA 60-х годов. Живите теперь с этим.
https://www.youtube.com/shorts/x5rpEyA8toQ
https://www.youtube.com/watch?v=DqS9pbOR7Gg
А ведь Тетрис - наш?
Тетрис "наш". Главное, Пажитнов успел унести ноги отсюда.
С Nntendo Game&Watch.
- отчисления со ставок создателям видеоигр
- отчисления со ставок создателям Хоккея
- отчисления со ставок создателям Тенниса
- отчисления со ставок создателям Футбола...
.....
- отчисления со ставок создателям Дзюбы
- отчисления со ставок создателям Телевизора
- отчисления со ставок создателям Стадиона
- отчисления со ставок создателям Шахматной доски
- отчисления со ставок создателям Мяча футбольного
- отчисления со ставок создателям Шайбы
- отчисления со ставок создателям Чипсов
Я попрошу!
Федерация бильярдного спорта России первая в очереди. И не сорите тут чипсами своими!
Там щас на очереди создатели диванов стоят..
В каком там доме Луна сегодня? Три — ТРИ! — новости про то, что государство на полном серьезе обсуждает, как навариться на ворованной чужой интеллектуальной собственности.
Когда «международная обстановка успокоится», тем, кто решит по какой-то причине вернуться обратно (если будет, куда), нужно как-то напомнить об этом всём: и о кинотеатрах, и о киберспорте, и о букмекерах. Чтобы все-таки подумали еще разок.
А доту там, CS (ну или во что нынче шпилят, я не очень в курсе) их владельцы не хотят повырубать для этих российских «спортсменов» к хренам?
Пусть под нейтральным флагом кнопки давят.
Но страдать будут как обычно российские пользователи. Если кто то и вернется на рынок РФ, то при заложенных рисках цена товаров и услуг будет в разы выше
А букмекеров можно обязать? Хуясе 😀
Можно. Деньги кончаются, сейчас все будут трясти. От всяких инфоцыган до букмекеров.
А в чем проблема?
Сейчас же они платят с обычного спорта отчисления в спортивные федерации.
Какие же олени сидят в гос дурке. Неужели им никто не может объяснить, как построен мировой рынок разработки игр? Там за каждого ведущего специалиста по движку, топовые игровые студии, жопу рвут. А чтобы повысить квалификацию сотрудников, создают временные офисы в США, поближе к специалистам EpIc games и UE5. Причем тут вообще отчисления? Игровой рынок на россии мертвее мертвого и это никак не изменить. Как создавали всю жизнь мобильные дрочильни от мейл.ру, так и помрут в небытие в этой яме с компостом) Как только российский разработчик получит необходимый бэкграунд, то сразу релоцируется подальше с этой дыры
Как это всё соотносится с новостью и конкретно тем, что предлагают?
В каком месте игровой рынок РФ мертв?
С точки зрения разработки он всегда был мертв, а после 2022 он мертв без права даже на рождение.
Там не олени, там люди, желающие пополнить свой карман миллиардами за счет букмекерок
"Когда «международная обстановка успокоится», правообладатели смогут обратиться за деньгами"
А не пора ли любой бизнес озадачить поддержкой? Ну там владельцы парикмахерской поддерживают лестничную клетку на 1 м этаже в 5 подъезде, а владелец овощной лавки на втором?
Наверное, это называется «социальная ответственность бизнеса» (нет).
А чего такое-то, денежки заканчиваются, а брать неоткуда больше чтоли?
Это они, в их понимании, так «нагибают» капиталистов. У нас воровская этика ― снизу доверху. Сам пахан же говорил: «Нравится, не нравится...».
Пингвин уступает пустеющей казне на этой неделе)
Почему ты так решил ? На дома в Днипро хватит.
Для не знающих англ:
Самая подсанкционная страна в мире — Россия завершит 2023 год с прибылью в 75 миллиардов долларов, — Bloomberg
Ребята, а че так негативно или вам нравятся букмекерские конторы? Меня они ужасно раздражают, сплошной обман. Обычных граждан же не трогают, исключительно подозрительных юридическим лиц.
То что один бизнес обязан поддерживать другой тебя устраивает?
Они вроде и так платят налоги? Если мало платят, можно повысить налог на прибыль. Если обманывают - штрафовать или сажать. Сама идея взять у них перераспределить мутным образом в непонятный чужой карман - не правильная в корне. И мыслить «они мне не нравятся, поэтому пусть их по беспределу растащат» тоже странно. Сегодня букмекеров обчищают, завтра маркетплейсы, потом всех по кругу. И про каждого можно будет придумать, почему это справедливо и так и надо.
Это очень хорошо. Надеюсь, до марта как можно больше людей осознаете последствия содеянного хотя бы на своем кошельке
Любой 15 рублёвый тебе объяснит, что если мало денег, то виноват только ты. Мог бы пойти в ойти, а не в учителя, медсестры, пекари, пожарные. На вопрос, кто будет лечить тебя, если все вокруг стали ойтишниками ответить не могут)
А какое отношение букмекеры имеют к разработчикам игр? Тем более все более менее адекватные "российские" разработчики имеют штаб квартиры на Кипре😂
А кстати пусть вот они ещё и Почте России заплатят вместо маркетплейсов. Почему? Да просто так пусть ))
"В Госдуме предложили обязать букмекеров платить отчисления со ставок создателям видеоигр"-какой-то абсурд , ей богу
А как букмекеры вдруг пересеклись с видеоиграми?
Видимо, принимают ставки и на киберспортивные матчи тоже. Уверен, уже есть куча людей, которые не знают правил ни одного «спортбола» (я сам десятки лет не могу вкурить, что такое в футболе офсайд), ― но вполне раздупляют, за кем осталась каточка в фортнайт, у кого чикен диннер в пабджи и вот это вот всё.
Ну вроде на пальцах:
https://www.sports.ru/football/blogs/3071979.html
Так же, как "сверхприбыль" понадобилась государству, но почему-то не ряд организаций нефтегазового сектора и угольной промышленности, компании стали от него освобождены. Те, у кого реально сверхприбыль.
МСП её не имеет, ЕСНХ и так платит, а крупнячки теперь скидываются.
Государство пошло дальше - теперь предприятия должны поддерживать друг друга, потому что в казне денег нет.
логика в нашей стране давно покинула свои края , так что это даже не удивляет
Как такое вообще в голову может прийти? Это что курить надо?
Ну где же руки, руки загребуки)))
То что букмекеры еще те г.. Ны это и ежу понятно. Но как они будут отчислять - от чего...