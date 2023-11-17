А если зарубежные правообладатели не заберут деньги, их можно будет переводить российским разработчикам или тратить на развитие спорта.

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С предложением обязать букмекерские конторы платить отчисления со ставок в пользу правообладателей видеоигр выступила рабочая группа «Развитие спорта высоких технологий в РФ» при комитете по физической культуре и спорту Госдумы. Об этом сообщили «Ведомости», которые следили за трансляцией заседания.

Что предложили в Госдуме

Размер, порядок и сроки выплаты отчислений со ставок может утверждать правительство. Рабочая группа их пока не определила, поскольку по-прежнему прорабатывает законодательную инициативу.

Поскольку правообладатели игр — это компании в основном из «недружественных» стран, в Госдуме предложили направлять вознаграждения сперва в Единый регулятор азартных игр.

Когда «международная обстановка успокоится», правообладатели смогут обратиться за деньгами, заявил руководитель рабочей группы Амир Хамитов.

Если правообладатели не обратятся за отчислениями, например, в течение трёх лет, тогда деньги можно будет перераспределить на развитие спорта, либо же отдать федерациям или российским разработчикам игр.

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Букмекерские конторы уже выплачивают отчисления со ставок профильным спортивным организациям и профессиональным лигам. В первой половине 2023 года букмекеры направили на финансирование спорта 8,4 млрд рублей, в 2022-м — 13,8 млрд рублей.

Отчисления со ставок используются в том числе, чтобы покрывать большую часть бюджета Федерации компьютерного спорта. Однако ни правообладатели, ни разработчики игр никаких вознаграждений пока не получают.