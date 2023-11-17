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Право
DTF

В Госдуме предложили обязать букмекеров платить отчисления со ставок создателям видеоигр Статьи редакции

А если зарубежные правообладатели не заберут деньги, их можно будет переводить российским разработчикам или тратить на развитие спорта.

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С предложением обязать букмекерские конторы платить отчисления со ставок в пользу правообладателей видеоигр выступила рабочая группа «Развитие спорта высоких технологий в РФ» при комитете по физической культуре и спорту Госдумы. Об этом сообщили «Ведомости», которые следили за трансляцией заседания.

Что предложили в Госдуме

  • Размер, порядок и сроки выплаты отчислений со ставок может утверждать правительство. Рабочая группа их пока не определила, поскольку по-прежнему прорабатывает законодательную инициативу.
  • Поскольку правообладатели игр — это компании в основном из «недружественных» стран, в Госдуме предложили направлять вознаграждения сперва в Единый регулятор азартных игр.
  • Когда «международная обстановка успокоится», правообладатели смогут обратиться за деньгами, заявил руководитель рабочей группы Амир Хамитов.
  • Если правообладатели не обратятся за отчислениями, например, в течение трёх лет, тогда деньги можно будет перераспределить на развитие спорта, либо же отдать федерациям или российским разработчикам игр.

Букмекерские конторы уже выплачивают отчисления со ставок профильным спортивным организациям и профессиональным лигам. В первой половине 2023 года букмекеры направили на финансирование спорта 8,4 млрд рублей, в 2022-м — 13,8 млрд рублей.

Отчисления со ставок используются в том числе, чтобы покрывать большую часть бюджета Федерации компьютерного спорта. Однако ни правообладатели, ни разработчики игр никаких вознаграждений пока не получают.

Федерация, по данным ЕРАИ, входит в десятку по размеру целевых отчислений, так что речь идет о десятках миллионов рублей. Происходит это как за счет тех дисциплин, что на слуху, – Dota, CS:GO, так и иных видов.

Яна Лукомская, руководитель киберспортивного направления Fonbet

#новости #букмекеры

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49 комментариев
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 Вадим Д.

А производителей холодильников — производителям колбасы.

«Развитие спорта высоких технологий в РФ»

Как вообще развитие и высокие технологии в одно предложение с РФ увязали?!

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Griby Lenina

А торговцы оружием пусть отчисляют в детские сады. Почистят карму, так сказать.

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Вадим Д.

Ты это...

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Никита

Уже делают, лично повар отчислял)

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Игорь З.

Я тоже теряюсь в догадках

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Семён Печкин

"вознаграждения сперва в Единый регулятор азартных игр.
Когда «международная обстановка успокоится», правообладатели смогут обратиться за деньгами"

А мы пока их возьмём на сохранение

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Giraffe
Если правообладатели не обратятся за отчислениями, например, в течение трёх лет, тогда деньги можно будет перераспределить
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Я сказал свое имя машине

И будут у нас православные скрепные компьютерные игры, да?

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Император Нолимоций

(хотя и эти были ворованные)

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Яэль

Как ворованные?

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High Stakes

Тот самый Морской бой - копия автоматов SEGA 60-х годов. Живите теперь с этим.

https://www.youtube.com/shorts/x5rpEyA8toQ
https://www.youtube.com/watch?v=DqS9pbOR7Gg

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Яэль
Живите теперь с этим

А ведь Тетрис - наш?

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High Stakes

Тетрис "наш". Главное, Пажитнов успел унести ноги отсюда.

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Император Нолимоций

С Nntendo Game&Watch.

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Super Mario

- отчисления со ставок создателям видеоигр
- отчисления со ставок создателям Хоккея
- отчисления со ставок создателям Тенниса
- отчисления со ставок создателям Футбола...
.....

- отчисления со ставок создателям Дзюбы
- отчисления со ставок создателям Телевизора
- отчисления со ставок создателям Стадиона
- отчисления со ставок создателям Шахматной доски
- отчисления со ставок создателям Мяча футбольного
- отчисления со ставок создателям Шайбы
- отчисления со ставок создателям Чипсов

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Яэль

Я попрошу!
Федерация бильярдного спорта России первая в очереди. И не сорите тут чипсами своими!

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Super Mario

Там щас на очереди создатели диванов стоят..

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Император Нолимоций

В каком там доме Луна сегодня? Три — ТРИ! — новости про то, что государство на полном серьезе обсуждает, как навариться на ворованной чужой интеллектуальной собственности.

Когда «международная обстановка успокоится», тем, кто решит по какой-то причине вернуться обратно (если будет, куда), нужно как-то напомнить об этом всём: и о кинотеатрах, и о киберспорте, и о букмекерах. Чтобы все-таки подумали еще разок.

А доту там, CS (ну или во что нынче шпилят, я не очень в курсе) их владельцы не хотят повырубать для этих российских «спортсменов» к хренам?

Пусть под нейтральным флагом кнопки давят.

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Ivan Emelianov

Но страдать будут как обычно российские пользователи. Если кто то и вернется на рынок РФ, то при заложенных рисках цена товаров и услуг будет в разы выше

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Айрат Галиуллин

А букмекеров можно обязать? Хуясе 😀

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QAWERTYUI

Можно. Деньги кончаются, сейчас все будут трясти. От всяких инфоцыган до букмекеров.

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Ivan Mart

А в чем проблема?
Сейчас же они платят с обычного спорта отчисления в спортивные федерации.

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НаряднаяШайга

Какие же олени сидят в гос дурке. Неужели им никто не может объяснить, как построен мировой рынок разработки игр? Там за каждого ведущего специалиста по движку, топовые игровые студии, жопу рвут. А чтобы повысить квалификацию сотрудников, создают временные офисы в США, поближе к специалистам EpIc games и UE5. Причем тут вообще отчисления? Игровой рынок на россии мертвее мертвого и это никак не изменить. Как создавали всю жизнь мобильные дрочильни от мейл.ру, так и помрут в небытие в этой яме с компостом) Как только российский разработчик получит необходимый бэкграунд, то сразу релоцируется подальше с этой дыры

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Ivan Mart

Как это всё соотносится с новостью и конкретно тем, что предлагают?
В каком месте игровой рынок РФ мертв?

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xsignes

С точки зрения разработки он всегда был мертв, а после 2022 он мертв без права даже на рождение.

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Giraffe

Там не олени, там люди, желающие пополнить свой карман миллиардами за счет букмекерок

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Борис Латкин

"Когда «международная обстановка успокоится», правообладатели смогут обратиться за деньгами"

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Мурад Муртазалиев

А не пора ли любой бизнес озадачить поддержкой? Ну там владельцы парикмахерской поддерживают лестничную клетку на 1 м этаже в 5 подъезде, а владелец овощной лавки на втором?

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Император Нолимоций

Наверное, это называется «социальная ответственность бизнеса» (нет).

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xsignes

А чего такое-то, денежки заканчиваются, а брать неоткуда больше чтоли?

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Император Нолимоций

Это они, в их понимании, так «нагибают» капиталистов. У нас воровская этика ― снизу доверху. Сам пахан же говорил: «Нравится, не нравится...».

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Яэль

Пингвин уступает пустеющей казне на этой неделе)

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Алексей

Почему ты так решил ? На дома в Днипро хватит.
Для не знающих англ:
Самая подсанкционная страна в мире — Россия завершит 2023 год с прибылью в 75 миллиардов долларов, — Bloomberg

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Марат Агаев

Ребята, а че так негативно или вам нравятся букмекерские конторы? Меня они ужасно раздражают, сплошной обман. Обычных граждан же не трогают, исключительно подозрительных юридическим лиц.

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Мурад Муртазалиев

То что один бизнес обязан поддерживать другой тебя устраивает?

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Giraffe

Они вроде и так платят налоги? Если мало платят, можно повысить налог на прибыль. Если обманывают - штрафовать или сажать. Сама идея взять у них перераспределить мутным образом в непонятный чужой карман - не правильная в корне. И мыслить «они мне не нравятся, поэтому пусть их по беспределу растащат» тоже странно. Сегодня букмекеров обчищают, завтра маркетплейсы, потом всех по кругу. И про каждого можно будет придумать, почему это справедливо и так и надо.

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Андрей

Это очень хорошо. Надеюсь, до марта как можно больше людей осознаете последствия содеянного хотя бы на своем кошельке

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Мурад Муртазалиев

Любой 15 рублёвый тебе объяснит, что если мало денег, то виноват только ты. Мог бы пойти в ойти, а не в учителя, медсестры, пекари, пожарные. На вопрос, кто будет лечить тебя, если все вокруг стали ойтишниками ответить не могут)

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НаряднаяШайга

А какое отношение букмекеры имеют к разработчикам игр? Тем более все более менее адекватные "российские" разработчики имеют штаб квартиры на Кипре😂

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Василий Буров

А кстати пусть вот они ещё и Почте России заплатят вместо маркетплейсов. Почему? Да просто так пусть ))

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Denis Torbeev

"В Госдуме предложили обязать букмекеров платить отчисления со ставок создателям видеоигр"-какой-то абсурд , ей богу

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Дмитрий Зима

А как букмекеры вдруг пересеклись с видеоиграми?

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Император Нолимоций

Видимо, принимают ставки и на киберспортивные матчи тоже. Уверен, уже есть куча людей, которые не знают правил ни одного «спортбола» (я сам десятки лет не могу вкурить, что такое в футболе офсайд), ― но вполне раздупляют, за кем осталась каточка в фортнайт, у кого чикен диннер в пабджи и вот это вот всё.

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Яэль

Ну вроде на пальцах:
https://www.sports.ru/football/blogs/3071979.html

Что такое офсайд в футболе
Правила игры в футбол довольно просты для понимания, но все же те, кто не погружен в игру глубоко…
www.sports.ru
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Яэль

Так же, как "сверхприбыль" понадобилась государству, но почему-то не ряд организаций нефтегазового сектора и угольной промышленности, компании стали от него освобождены. Те, у кого реально сверхприбыль.
МСП её не имеет, ЕСНХ и так платит, а крупнячки теперь скидываются.
Государство пошло дальше - теперь предприятия должны поддерживать друг друга, потому что в казне денег нет.

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Denis Torbeev

логика в нашей стране давно покинула свои края , так что это даже не удивляет

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Егор Егоров

Как такое вообще в голову может прийти? Это что курить надо?

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Андрей Макароне

Ну где же руки, руки загребуки)))

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Александр Блинов

То что букмекеры еще те г.. Ны это и ежу понятно. Но как они будут отчислять - от чего...

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46 комментариев
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