Сервисы могут быть заблокированы навсегда, если дважды проиграют в суде спор по заявлению правообладателя — один иск издателей уже удовлетворили.

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Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) предупредила о возможной блокировке сервисов «Яндекс.Видео» и YouTube из-за нарушения авторских прав на книги. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора АЗАПИ Максима Рябыко.

В начале декабря 2019 года апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление «Эксмо»: издание требовало принять обеспечительные меры по книге «Задача трёх тел» Лю Цысиня, нелегальные аудиоверсии которой появились на YouTube и «Яндекс.Видео». Суд первой инстанции отклонил иск «Эксмо» за недостаточностью доказательств.

Сервисы обязаны удалять пиратский контент, но книга всё ещё доступна на этих площадках, пишет издание. Согласно закону о вечной блокировке пиратских сайтов, сервисы могут быть заблокированы навсегда, если дважды проиграют в суде спор по заявлению правообладателя.

В «Яндексе» от комментариев отказались, компания ещё не получила определение суда. Представитель Google (владелец YouTube) не ответил на запрос «Ведомостей».

АЗАПИ представляет интересы 15 крупнейших российских издательств, включая «Эксмо-АСТ», «Альпина паблишер», «Манн, Иванов и Фербер» и другие. Рябыко отметил, что судебные процессы по искам «Эксмо» открывают возможности для защиты своей интеллектуальной собственности другими издательствами.

Мы готовы обращаться в суд и по другим книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России. Максим Рябыко гендиректора АЗАПИ

В ноябре 2018 года «Яндекс», Mail.Ru Group, Rambler Group и Rutube подписали с крупнейшими российскими правообладателями меморандум о борьбе с пиратством. Со стороны правообладателей документ подписали крупнейшие телеканалы, онлайн-кинотеатры, Ассоциация продюсеров кино и телевидения и «Кинопоиск».