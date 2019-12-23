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Право
Лиана Липанова
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Книжные издатели предупредили о возможной блокировке сервисов «Яндекс.Видео» и YouTube в России Материал редакции

Сервисы могут быть заблокированы навсегда, если дважды проиграют в суде спор по заявлению правообладателя — один иск издателей уже удовлетворили.

23 комментария
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Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) предупредила о возможной блокировке сервисов «Яндекс.Видео» и YouTube из-за нарушения авторских прав на книги. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора АЗАПИ Максима Рябыко.

В начале декабря 2019 года апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление «Эксмо»: издание требовало принять обеспечительные меры по книге «Задача трёх тел» Лю Цысиня, нелегальные аудиоверсии которой появились на YouTube и «Яндекс.Видео». Суд первой инстанции отклонил иск «Эксмо» за недостаточностью доказательств.

Сервисы обязаны удалять пиратский контент, но книга всё ещё доступна на этих площадках, пишет издание. Согласно закону о вечной блокировке пиратских сайтов, сервисы могут быть заблокированы навсегда, если дважды проиграют в суде спор по заявлению правообладателя.

В «Яндексе» от комментариев отказались, компания ещё не получила определение суда. Представитель Google (владелец YouTube) не ответил на запрос «Ведомостей».

АЗАПИ представляет интересы 15 крупнейших российских издательств, включая «Эксмо-АСТ», «Альпина паблишер», «Манн, Иванов и Фербер» и другие. Рябыко отметил, что судебные процессы по искам «Эксмо» открывают возможности для защиты своей интеллектуальной собственности другими издательствами.

Мы готовы обращаться в суд и по другим книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России.

Максим Рябыко
гендиректора АЗАПИ

В ноябре 2018 года «Яндекс», Mail.Ru Group, Rambler Group и Rutube подписали с крупнейшими российскими правообладателями меморандум о борьбе с пиратством. Со стороны правообладателей документ подписали крупнейшие телеканалы, онлайн-кинотеатры, Ассоциация продюсеров кино и телевидения и «Кинопоиск».

Книжные издательства в число участников меморандума не вошли и обратились к «Яндексу» и Роскомнадзору с просьбой включить себя в соглашение, но этого не произошло, напоминает представитель АЗАПИ. Теперь издатели требуют, чтобы «Яндекс» удалял нелегальные копии книг в соответствии с условиями, принятыми для участников меморандума.

#новость #книги #пиратство

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23 комментария
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Saucedo Puetz

12

Копирасты вообще с кукухи слетели. Давайте теперь весь интернет заблокируем чтобы толстосумы получили еще несколько миллиардов?

Ответить

Leonardo DaVinci

Saucedo
0

Это хорошая идея. Тебе она не нравится только потому, что ты ничего никогда не издавал, и думаешь, что противоправное скачивание контента это типа "свобода слова и распространения информации", но на самом деле, это воровство в чистом виде.

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Руслан Сатыбаев

4

Да и пускай, давно уже пора - будем через VPN смотреть а когда "заблокируют" может там дышать для русскоязычной аудитории легче наконец станет

Ответить

Сергей Щукин

3

Ну и отлично - читать больше будем 😆

Ответить

Arthur Niazyan

0

Только попробуйте заблокировать. Никогда у вас ни одной книги не куплю. Пересяду только на пиратку.

Ответить

Александр Привалов

Arthur
4

МОСКВА, 10:55, - Книжные издатели предупредили о возможном закрытии после угроз со стороны arthur niazyan

Ответить

Leonardo DaVinci

Arthur
0

можно подумать сейчас ты не пиратишь и не скачиваешь.

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Константин Суворов

1

Помнится раньше торрент-трекеры шли на встречу правообладателям и старались всячески сотрудничать, удаляли раздачи по запросу и так далее. В итоге это всё равно привело к блокировке ресурсов на территории РФ.

Забавно, что теперь они в подполье могут вообще не общаться с правообладателям, в итоге то, что раньше можно было удалить из свободного доступа, теперь не удаляется - просто находится в другой части рунета.

Это очень странно. Получается, что заблокировать ресурс - это всё равно что узаконить пиратство, просто за закрытыми дверьми. Не очень понятны конечные цели.

С данными пользователей произойдёт тоже самое если они продолжат действовать такими методами. Они не совсем в русле логики и расчитаны на "запретить здесь и сейчас". Очень странно почему никто не думает о последствиях.

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Yuriy Nee

1

Ещё один случай, когда видно, что закон не до конца доработан. Из отдельного разбирательства по книгам, не должны страдать все те кто потребляет и делает контент для ютуба.

Ответить

Александра Тимошенко

0

Итак Книги победят над сериальчиками и вайнами. Мудро.

Ответить

Максим Толмачев

0

Лю Цисинь это бомба! И Три тела и Темный лес, дайте уже их народу ! ))

Ответить

Антон Гранд

0

Маразм в стране крепчает.

Ответить

Nik Romanov

Антон
0

Понимаю вас, но если есть закон, то почему им не пользоваться? Вот и печатники так считают

Ответить

Руслан Сатыбаев

Nik
0

Просто интересно что это изменит кроме увеличения судебных расходов тех же печатников? Все уйдут качать на тот же рутреккер опять. Что, он тоже заблокирован? Не замечал...

Ответить

Антон Гранд

Nik
0

Лично я покупаю книги. Люблю книги. Но, слушать книги YouTube?

Могу послушать выступление, интервью, но не книгу.

Есть подписки на аудиокниги. Слушаю редко: автобус межгород, бессонница.

Блин, но книги на Ютубе. Это жестко.

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Сергей Артамонов

0

Одно дело защищать свои права, а другое творить всякую дичь (типа заблокировать Ютуб). 
Интересно, отправляли они уведомления в администрацию Ютуба и в Яндекс о нарушении своих прав?  

Ответить

lakoros

0

А  как там например с пиратскими книгами и фильмами на ютубе, обстоят дела в сша? )

Ответить

Александр Привалов

lakoros
0

Кстати, как?

Ответить

Андрей Языков

0

Чем ближе империя к развалу, тем безумнее законы

Ответить

Антон Склянов

0

Нихера не понял. Почему сайт с фильмами блочат по распоряжению Роскомпозора, а тут надо два суда проиграть. Объясните. 

Ответить

Dmitri Frolov

0

Хорошо бы еще стирать из памяти пользователя пиратские книги, по решению этого азапи, приставы, все дела..

Ответить

Mikhail Golovanov

0

Идея для стартапа.
Выпустить книгу с одной страницей, в которой будут только буквы русского алфавита, и подавать иск на все сайты, содержащие русские буквы.

Ответить

Игорь Рачук

0

Молодцы издатели!!!! 
Поддерживаю и всеми руками ЗА!
Надо вообще все сервисы блокировать. 

И в итоге всё это приведёт к бешеному развитию технологий по обходу блокировок!
Они станут лучше и удобнее!
И в итоге хер вы поуправляете контентом! Вам просто по щекам нахлопают головкой!

Сейчас вы этот ютуб хоть попросить можете и он обычно идёт на уступки! 

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