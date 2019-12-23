Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Сервисы могут быть заблокированы навсегда, если дважды проиграют в суде спор по заявлению правообладателя — один иск издателей уже удовлетворили.
Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) предупредила о возможной блокировке сервисов «Яндекс.Видео» и YouTube из-за нарушения авторских прав на книги. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора АЗАПИ Максима Рябыко.
В начале декабря 2019 года апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление «Эксмо»: издание требовало принять обеспечительные меры по книге «Задача трёх тел» Лю Цысиня, нелегальные аудиоверсии которой появились на YouTube и «Яндекс.Видео». Суд первой инстанции отклонил иск «Эксмо» за недостаточностью доказательств.
Сервисы обязаны удалять пиратский контент, но книга всё ещё доступна на этих площадках, пишет издание. Согласно закону о вечной блокировке пиратских сайтов, сервисы могут быть заблокированы навсегда, если дважды проиграют в суде спор по заявлению правообладателя.
В «Яндексе» от комментариев отказались, компания ещё не получила определение суда. Представитель Google (владелец YouTube) не ответил на запрос «Ведомостей».
АЗАПИ представляет интересы 15 крупнейших российских издательств, включая «Эксмо-АСТ», «Альпина паблишер», «Манн, Иванов и Фербер» и другие. Рябыко отметил, что судебные процессы по искам «Эксмо» открывают возможности для защиты своей интеллектуальной собственности другими издательствами.
В ноябре 2018 года «Яндекс», Mail.Ru Group, Rambler Group и Rutube подписали с крупнейшими российскими правообладателями меморандум о борьбе с пиратством. Со стороны правообладателей документ подписали крупнейшие телеканалы, онлайн-кинотеатры, Ассоциация продюсеров кино и телевидения и «Кинопоиск».
Книжные издательства в число участников меморандума не вошли и обратились к «Яндексу» и Роскомнадзору с просьбой включить себя в соглашение, но этого не произошло, напоминает представитель АЗАПИ. Теперь издатели требуют, чтобы «Яндекс» удалял нелегальные копии книг в соответствии с условиями, принятыми для участников меморандума.
Копирасты вообще с кукухи слетели. Давайте теперь весь интернет заблокируем чтобы толстосумы получили еще несколько миллиардов?
Это хорошая идея. Тебе она не нравится только потому, что ты ничего никогда не издавал, и думаешь, что противоправное скачивание контента это типа "свобода слова и распространения информации", но на самом деле, это воровство в чистом виде.
Да и пускай, давно уже пора - будем через VPN смотреть а когда "заблокируют" может там дышать для русскоязычной аудитории легче наконец станет
Только попробуйте заблокировать. Никогда у вас ни одной книги не куплю. Пересяду только на пиратку.
МОСКВА, 10:55, - Книжные издатели предупредили о возможном закрытии после угроз со стороны arthur niazyan
Помнится раньше торрент-трекеры шли на встречу правообладателям и старались всячески сотрудничать, удаляли раздачи по запросу и так далее. В итоге это всё равно привело к блокировке ресурсов на территории РФ.
Забавно, что теперь они в подполье могут вообще не общаться с правообладателям, в итоге то, что раньше можно было удалить из свободного доступа, теперь не удаляется - просто находится в другой части рунета.
Это очень странно. Получается, что заблокировать ресурс - это всё равно что узаконить пиратство, просто за закрытыми дверьми. Не очень понятны конечные цели.
С данными пользователей произойдёт тоже самое если они продолжат действовать такими методами. Они не совсем в русле логики и расчитаны на "запретить здесь и сейчас". Очень странно почему никто не думает о последствиях.
Ещё один случай, когда видно, что закон не до конца доработан. Из отдельного разбирательства по книгам, не должны страдать все те кто потребляет и делает контент для ютуба.
Маразм в стране крепчает.
Понимаю вас, но если есть закон, то почему им не пользоваться? Вот и печатники так считают
Просто интересно что это изменит кроме увеличения судебных расходов тех же печатников? Все уйдут качать на тот же рутреккер опять. Что, он тоже заблокирован? Не замечал...
Лично я покупаю книги. Люблю книги. Но, слушать книги YouTube?
Могу послушать выступление, интервью, но не книгу.
Есть подписки на аудиокниги. Слушаю редко: автобус межгород, бессонница.
Блин, но книги на Ютубе. Это жестко.
Одно дело защищать свои права, а другое творить всякую дичь (типа заблокировать Ютуб).
Интересно, отправляли они уведомления в администрацию Ютуба и в Яндекс о нарушении своих прав?
А как там например с пиратскими книгами и фильмами на ютубе, обстоят дела в сша? )
Нихера не понял. Почему сайт с фильмами блочат по распоряжению Роскомпозора, а тут надо два суда проиграть. Объясните.
Хорошо бы еще стирать из памяти пользователя пиратские книги, по решению этого азапи, приставы, все дела..
Идея для стартапа.
Выпустить книгу с одной страницей, в которой будут только буквы русского алфавита, и подавать иск на все сайты, содержащие русские буквы.
Молодцы издатели!!!!
Поддерживаю и всеми руками ЗА!
Надо вообще все сервисы блокировать.
И в итоге всё это приведёт к бешеному развитию технологий по обходу блокировок!
Они станут лучше и удобнее!
И в итоге хер вы поуправляете контентом! Вам просто по щекам нахлопают головкой!
Сейчас вы этот ютуб хоть попросить можете и он обычно идёт на уступки!
Блоги компаний
Показать еще