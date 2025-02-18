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Полина Лааксо
Личный опыт

Тред: пользователи X поделились «отстойными», по их мнению, продуктами — среди них оказались Siri, LG Wing, трекпоинты, Microsoft Teams и припаянные пластиковые крышки

«Ветку» запустил бывший дизайнер Sketch и Frame.io Илья Мисков.

Смартфон LG Wing

Источник: Trusted Reviews
Источник: Trusted Reviews

ИИ-помощник Rabbit R1

Полина Лааксо
Техника
Отвечает шустро и по делу, но быстро разряжается: первые впечатления от ИИ-помощника Rabbit R1 за $199

Ими поделились обозреватели зарубежных СМИ.

Источник: CNet

Корпоративный мессенджер Microsoft Teams

Источник: NFON
Источник: NFON

Тензометрический джойстик для управления курсором

Источник: The Verge
Источник: The Verge

Наушник PS 4

Источник: Ebay
Источник: Ebay

ИИ-брошь Humane

Полина Лааксо
Техника
«Безделушка для фанатиков ИИ, которым некуда девать деньги»: как показала себя «умная» брошь Humane AI Pin за $699

Рассказали технологические обозреватели зарубежных изданий.

Сливочное масло в «стике»

Источник: elephant.art
Источник: elephant.art

Эргономичная мышь Logitech

Источник: CNN
Источник: CNN

Голосовой помощник Siri

Источник: AppleInsider
Источник: AppleInsider

Припаянные пластиковые крышки

Источник: X
Источник: X

Кабель Apple Lightning

Источник: X
Источник: X

Аппарат для анализов Edison от закрывшейся Theranos

Источник: TechCrunch
Источник: TechCrunch

Компьютеры Compaq Presario

Тред: пользователи X поделились «отстойными», по их мнению, продуктами — среди них оказались Siri, LG Wing, трекпоинты, Microsoft Teams и припаянные пластиковые крышки

Мышь Apple Magic Mouse

Источник: UX Collective
Источник: UX Collective

Игровая приставка Ouya

Источник: IGN
Источник: IGN

Наушники AirPods Pro 2

Источник: Apple
Источник: Apple

Смартфон Galaxy S25 Ultra и Galaxy AI

Таня Боброва
Техника
Samsung анонсировала смартфоны Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra

В России ритейлеры открыли предзаказ по цене от 100 тысяч рублей.

Galaxy S25 (слева) и S25 Plus (справа). Источник: The Verge

Соковыжималка Juicero

Источник: The Independent
Источник: The Independent

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro

Источник: Road to VR
Источник: Road to VR

Наушники Air от Crazybaby

Источник: TechRadar
Источник: TechRadar

«Раскладушка» с тремя экранами Mate XT от Huawei

Таня Боброва
Техника
Huawei анонсировала старт продаж «раскладушки» с тремя экранами Mate XT за пределами Китая — в России открыли предзаказы по цене 340 тысяч рублей

На презентации компания объявила цене в €3499.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fhuawei_mate_xt_handson_review-news-64607.php&postId=1819978" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Gsmarena</a>

Колонка Marshall

Источник: Tom's Guide
Источник: Tom's Guide

Часы Apple Watch

Источник:  DC Rainmaker
Источник:  DC Rainmaker

Носимый ИИ-компаньон Friend

Источник: Dezeen
Источник: Dezeen

Плеер Zune от Microsoft

Источник: PCMag
Источник: PCMag

«Слишком большой» iPhone 16 Pro Max

Источник: TechRadar
Источник: TechRadar

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#гаджеты #новости

1 комментарий