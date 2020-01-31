Спасибо за эти счастливые 22 года.

Сегодня — последний день для McDonald's в двух зданиях от нас. Этот плакат здесь, потому что они были дороги нам, как друзья и соперники, разделяющие любовь к Акихабаре, для которой мы делали всё, что в наших силах. Мысли о будущем без McDonald's печалят нас. Мы понимаем, что это эгоистичная просьба, но, пожалуйста, зайдите туда сегодня. Как конкуренты, которые всегда шли за вами по пятам, хотим поблагодарить вас за работу.

Спасибо.

Если вы хотите вместе обсудить ваши воспоминания о том McDonald's... С 31 января по 6 февраля принесите чек оттуда, покажите нашим кассирам и получите маленький кофе Burger King бесплатно.