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Burger King на своём плакате оставил пасхалку с «уважительной шуткой».
В одном из районов Токио 31 января 2020 года закрылся McDonald's. Ресторан предупредил посетителей о закрытии с помощью плаката на входе, рассказал пользователь Twitter.
Один из ресторанов Burger King, который находится в двух зданиях от закрывшегося McDonald's, вывесил ответный плакат с благодарностью за соперничество и скрытым посланием.
Японское издание Bunshun обнаружило пасхалку на плакате Burger King: из первых букв каждой строчки складывается фраза «Победа наша». В Burger King ответили, что это «уважительная шутка» в сторону конкурента.
Если серьезно, то бургер - вкуснее и супер приложение!
Бургеры лучше в маке (ИМХО), а вот картошка как раз в Бургер Кинге лучше)
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