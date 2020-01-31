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Лиана Липанова
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Burger King в Токио «проводил» закрывшийся по соседству McDonald's плакатом с благодарностью за конкуренцию Материал редакции

Burger King на своём плакате оставил пасхалку с «уважительной шуткой».

9 комментариев
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В одном из районов Токио 31 января 2020 года закрылся McDonald's. Ресторан предупредил посетителей о закрытии с помощью плаката на входе, рассказал пользователь Twitter.

Один из ресторанов Burger King, который находится в двух зданиях от закрывшегося McDonald's, вывесил ответный плакат с благодарностью за соперничество и скрытым посланием.

Спасибо за эти 22 года.

McDonald's в Акихабаре закрывается 31 января в 18:00. Спасибо вам за эти 22 года. Мы хотели бы выразить глубокую признательность всем клиентам и надеемся, что вы продолжите обедать в McDonald's.

Увидимся.

Для весёлых обедов и бесед, пожалуйста, посетите наши другие заведения.

Прощание McDonald's

Спасибо за эти счастливые 22 года.

Сегодня — последний день для McDonald's в двух зданиях от нас. Этот плакат здесь, потому что они были дороги нам, как друзья и соперники, разделяющие любовь к Акихабаре, для которой мы делали всё, что в наших силах. Мысли о будущем без McDonald's печалят нас. Мы понимаем, что это эгоистичная просьба, но, пожалуйста, зайдите туда сегодня. Как конкуренты, которые всегда шли за вами по пятам, хотим поблагодарить вас за работу.

Спасибо.

Если вы хотите вместе обсудить ваши воспоминания о том McDonald's... С 31 января по 6 февраля принесите чек оттуда, покажите нашим кассирам и получите маленький кофе Burger King бесплатно.

Ответ Burger King

Японское издание Bunshun обнаружило пасхалку на плакате Burger King: из первых букв каждой строчки складывается фраза «Победа наша». В Burger King ответили, что это «уважительная шутка» в сторону конкурента.

#mcdonalds #burgerking #япония

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9 комментариев
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Фёдор Коновалов

–1

Если серьезно, то бургер - вкуснее и супер приложение!

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Кирилл Половинкин

Фёдор
4

Бургеры лучше в маке (ИМХО), а вот картошка как раз в Бургер Кинге лучше)

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evilnw

1

За Бургер-Кинг!

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Ahmed Akaev

1

За Сталина!

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Тагир Тагиров

1

За себя и за Сашку

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evilnw

0

Устроим битву? Лепим + и - за мак или бургер кинг.

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evilnw

0

За Макдональдс!

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Li Bel

0

Похоже тут минусуют любителей БК, нечестно

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Li Bel

–1

Я за Бургер кинг - там вкуснее

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