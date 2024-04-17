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Таня Боброва

Heineken и HMD показали «прозрачный» кнопочный телефон-раскладушку The Boring Phone Статьи редакции

Компании выпустят ограниченный тираж, который раздадут в рамках акций.

Источник здесь и далее: Heineken
  • Пивоваренная Heineken, HMD (материнская компания Nokia) и маркетплейс Bodega представили The Boring Phone («Скучный телефон»). «Вживую» устройство покажут на Неделе дизайна в Милане 18 апреля 2024 года.
  • Основные функции телефона — звонки и SMS. На него нельзя загрузить приложения, но можно делать фотографии на 0,3-мегапиксельную камеру и играть в «Змейку», пишет The Verge. Также есть 3,5 мм разъём для наушников.
  • С помощью кампании партнёры хотят напомнить: чем меньше возможностей у телефона, тем более интересной может быть офлайн-жизнь.
  • На сайте Heineken указано, что всего выпустят 5000 устройств. Их не будут продавать, а раздадут в рамках акций, добавляет The Verge.

#новости #heineken

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3 комментария
Евгений В.

Когда посидели с друзьями за столом под пиво и решили «замутить бизнес»

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Запопу Кусь
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Alexandr maxQueen

А где очередь занять, то

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