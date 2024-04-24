«Яндекс Директ» добавил ИИ-инструмент для запуска рекламы предпринимателями без сайта Статьи редакции
Клиенты смогут связаться с компанией по телефону, в Telegram или WhatsApp*.
- В «Яндекс Директе» появился инструмент для предпринимателей, у которых нет своего сайта, рассказали в компании. Чтобы воспользоваться им, нужно выбрать в личном кабинете сервиса сценарий «Без ссылки».
- О продукте или услуге можно рассказать в свободной форме. После этого YandexGPT и другие нейросети «Яндекса» предложат тексты и иллюстрации для рекламной кампании. При необходимости их можно отредактировать и добавить свои изображения.
- Сервис также автоматически подберёт целевую аудиторию и запустит рекламу. По клику на объявление будет показываться предложение с информацией о продукте и контактами компании.
- Клиенты смогут отправлять заявки по телефону, в Telegram или WhatsApp*. Оплата может взиматься за звонки и сообщения в мессенджеры, но также можно настроить за клики на объявления.
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
265 показов
544 открытия
"теперь вы свои расходы и эффективность вообще не сможете посчитать. Ваш Яндекс"
Люди уже начинают понимать что ИИ - это зло. Итог - массовое отупление и дегенерация людей. Самое опасное что детям ИИ тоже впаривают, дети не хотят книги смотреть, читать и играть в живую...
Думаю что возникнет индустрия "анти-ИИ" - где будут лечить людей зависимых от ИИ, устраивать типа ретриты "без ИИ", клубы с живой мыслью - где думать нужно головой без ИИ и др....
слушайте что им пользоваться в полной мере тоже мозги нужны🤣🤣🤣Далеко не все смогут даже просто нормальный промт написать,так что утверждение очень спорное
А потом будет:
- Вы же писали в рекламе, что печете торты любой сложности, почему мне привезли это г.вно?
- Ну мы еще учимся и вообще рекламу ИИ Яндекса генерил, все вопросы к нему, я лишь телефон указала.
Это же круто. Теперь всё можно с помощью ии. Со временем думаю ещё доработают, и сервис станет намного круче и продвинутей Так что это огромный плюс.
все сейчас пихают ИИ это должно производить впечатление высоких технологий, правда пользы от него пока чуть
Когда они добавят возможность таргетировать по жанрам мобильных приложений, в которых откручивается реклама?
Например, не хочу чтобы рекламу показывали в играх.
Сейчас единственный способ добиться этого - смотреть package id где уже открутилась реклама, лезть в магаз приложений смотря что это за приложение (какого жанра) и банить этот package id если та прога неправильного жанра. А приложений у них тысячи..
Прям хоть сам сервис делай или продавай базы package id по жанрам, чтобы рекламодатели всовывали эти package id в черные списки..
Ну и еще из пожеланий (вдруг кто-то из команды яндекс директа это прочтет):
Для рекламы мобильных приложений Яндекс.директ имеет огромный недостаток - его нельзя заставить показывать только видеорекламу, он всё норовит показать картинку (и для каждой рекламной кампании должно быть одно объявление с картинкой, без картинки объявление создать нельзя). А ctr картинки наверное будет в сотни раз хуже чем видеорекламы, из-за чего львиная часть бюджета расходуется на картинку в яндекс.директе - что неэффективно для рекламодателя.
Вот из переписки с поддержкой:
Как можно задать повышающий коэффициент для видео в нашей единственной активной кампании.
4351579104438463476
вот номер объявы
Их ответ:
Спасибо за уточнение. Сейчас все проверю и вернусь, подождите, пожалуйста.
Спасибо, что подождали. Проверяю информацию, мне потребуется еще примерно 20 минут.
Проверила кампанию. Вижу, вы рекламируете мобильное приложение. В кампаниях такого типа нельзя выбрать корректировки на видео, эта функция доступна только в текстово-графических объявлениях.