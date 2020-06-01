Это первое подобное сотрудничество в России между оператором и блогером, утверждают в компании.

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«Мегафон» договорился о сотрудничестве с блогером Валентином Петуховым, автором YouTube-канала Wylsacom. Об этом vc.ru рассказал представитель оператора.

По словам директора по digital-коммуникациям и спецпроектам «Мегафона» Ильи Александрова, Петухов — полноправный участник проекта. Блогер разрабатывал тариф вместе с оператором, а его YouTube-канал станет основным каналом продвижения. У Wylsacom более 9,2 млн подписчиков.

Валентин Петухов Кадр из выпуска на YouTube-канале Wylsacom

Тариф «Интернет Wylsacom Edition» включает безлимитный трафик на YouTube и общение в соцсетях и мессенджерах, 25 ГБ интернета в месяц, защиту от подключения платных подписок, 300-500 минут на звонки другим операторам в зависимости от региона. Также Wylsacom предложит бонусы: например, ежемесячный розыгрыш гаджетов и выбор тем для будущих роликов.

Стоимость зависит от региона, например в Москве она составляет 550 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 500 рублей.

Тариф доступен для подключения минимум полгода и продолжит действовать даже если «Мегафон» решит не продлевать сотрудничество с блогером, уточняют «Ведомости». В компании утверждают, что не знают аналогичных примеров сотрудничества оператора с блогерами в России или в мире.