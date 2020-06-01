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Татьяна Боброва
3016

«Мегафон» запустил авторский тариф в партнёрстве с блогером Wylsacom Материал редакции

Это первое подобное сотрудничество в России между оператором и блогером, утверждают в компании.

42 комментария
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«Мегафон» договорился о сотрудничестве с блогером Валентином Петуховым, автором YouTube-канала Wylsacom. Об этом vc.ru рассказал представитель оператора.

По словам директора по digital-коммуникациям и спецпроектам «Мегафона» Ильи Александрова, Петухов — полноправный участник проекта. Блогер разрабатывал тариф вместе с оператором, а его YouTube-канал станет основным каналом продвижения. У Wylsacom более 9,2 млн подписчиков.

Валентин Петухов Кадр из выпуска на YouTube-канале Wylsacom

Тариф «Интернет Wylsacom Edition» включает безлимитный трафик на YouTube и общение в соцсетях и мессенджерах, 25 ГБ интернета в месяц, защиту от подключения платных подписок, 300-500 минут на звонки другим операторам в зависимости от региона. Также Wylsacom предложит бонусы: например, ежемесячный розыгрыш гаджетов и выбор тем для будущих роликов.

Стоимость зависит от региона, например в Москве она составляет 550 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 500 рублей.

Тариф доступен для подключения минимум полгода и продолжит действовать даже если «Мегафон» решит не продлевать сотрудничество с блогером, уточняют «Ведомости». В компании утверждают, что не знают аналогичных примеров сотрудничества оператора с блогерами в России или в мире.

Валентин Петухов создал канал на YouTube о технологиях в 2011 году. В 2018 году Российское исследовательское агентство блогеров назвало Wylsacom самым богатым видеоблогером в России и оценило его годовой доход в 82 млн рублей, указывает газета. Вместе с партнёрами Петухов также продюсирует других блогеров, но основной доход ему приносит канал Wylsacom.

#новость #мегафон

Татьяна Боброва
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0
42 комментария
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Вася Пражкин

33

 защиту от подключения платных подписок

Умиляет эта их доброта :)

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Timur Khizhnyakov

Вася
7
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Павел Федорук

24

Разработать тариф, это же так сложно. Взяли готовый и подписали Wylsacom Edition.
Маразм крепчает.

Ответить

Yuri Ahmedov

Павел
3

Вилса что то лично делал-звучит фантастично

Ответить

Эмиль Гусейнов

Yuri
0

лично деньги считал с контракта 

Ответить

А K

9

У операторов до сих пор 2007 год. Тарифы, названия, продвижение. Потребителям услуг давно уже все равно.

Ответить

Сергей Щукин

9

Вау! Вот это НАСТОЯЩИЕ инновации в маркетинге! Ничего себе! Никто, нет, вы слышали, НИКТО так не делал ранее.. наверное, даже премию получит этот "по коммуникациям"

А тем временем, мне звонят люди-роботы из Мегафона и зачитывают скрипты о том, какой классный новый тариф они МНЕ ЛИЧНО подобрали - и минут больше, и СМСок, и вообще - ВИП. Только стоит на 500р дороже.

Я спрашиваю: "дядь, ну у тебя же вся статистика, ты же ВИДИШЬ, что я не выговариваю даже те минуты, которые есть - ЗАЧЕМ ты меня развести пытаешься, как лоха?"

В ответ - мычание-молчание - ответ на это простой вопрос в скрипте не прописан 🤷‍♂️
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Станислав Антохи

Сергей
–1

Чот вы гоните, мне кажется... либо вам оператор странный попался
Они мне так же звонили когда, то на мои вопросы они приводили примеры из моей же детализации и списания балансов. Я ещё удивлён был, что какой то оператор получает доступ к моей персональной информации

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Сергей Щукин

Станислав
0

Чот вы за себя говорите. А я за себя.
А насчёт 'гоните' - вы чот попутали.

Аккуратнее в выражениях - это дружелюбная рекомендация, выполнение которой позволяет сохранять конструктивность диалога

Ответить

Владимир Романов

6

Очень интересно, на кой хе р платить 500₽ за 25гигов на остаток, если у них есть тариф за 600₽ с безлимитный интернетом и 800 минутами?)

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Кирилл Вечкасов

Владимир
2

За 550 там есть розыгрыши гаджетов :)

Ответить

Кирилл Кузьмин

4

9,2 миллиона подписчиков, только просмотров на каждом ролике +-300к

Ответить

Bender Rodriguez

Кирилл
0

ты чо, там есть и по 1млн просмотров XD

Ответить

Эмиль Гусейнов

Кирилл
0

ну на рекламные ролики он польет ботов и норм будет, всех устроят цифры в отчетах

Ответить

Sergei Timofeyev

3

Эти гады меня вогнали в долги. Сказали, что подобрали мне тариф лучше и перевели. Совсем охренели. Это уже 6 раз за три года. 

Ответить

Bender Rodriguez

Sergei
4

так смени оператора, проголосуй рублем, благо даже номер останется твой

Ответить

Станислав Антохи

Bender
0

Вот тут, к сожалению, результат вряд ли будет. Они вроде между собой мало отличаются - и по качеству поддержки, и по тарифным условиям всё примерно одно и то же, по моему. 
Поэтому такое "голосование рублём" выльется просто в геморрой для потребителя на процесс смены оператора.

Ответить

Bender Rodriguez

Станислав
0

ну оператор тебе ништяков подкинет как минимум чтобы тебя удержать, а если и не подкинет, то по крайней мере можно сменить оператора на того который не меняет тебе без ведома тариф

Ответить

Станислав Антохи

Bender
0

А такие операторы есть?) Которые не меняют тариф?)

Ответить

Bender Rodriguez

Станисл…
0

сейчас операторов как говна, лично у меня мтс ни разу тариф не сменил, я бы посмотрел в сторону тинькова как оператора (как банк он норм и судя по отзывам друзей оператор тоже норм) или мтс (так как сам пользуюсь и ничего не подключают и не меняют)

Ответить

Руcлан Мирзалиев

2

Мегафон выбрал самого богатого блогера, но самый тупой дегенерат на ютубе

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Grigoriy Sidorov

Руcлан
4

Насчет его умственных способностей ничего не могу сказать, но вот то, что он впаривает своей аудитории любое фуфло по соусом своей рекомендации (авторитетный же блогер), за которое ему занесут денег – это да.

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Иванка Сегодина

2

Мне казалось, что уже каждый оператор предоставляет возможность через "личный кабинет" самому настраивать тариф.
*Скорее всего тут просто партнерство с блогером с целью окучивать его аудиторию. Да и смысл писать про "9,2 млн подписчиков", если на роликах от 300 до 1,5 млн. (крааайне редко) просмотров и максимальные просмотры это распаковочки и обзоры Apple.
**в России живем 20 км. от Москвы, уже года 3 оператор с цифрой 2 в названии... ноль нареканий к нему, одни положительные эмоции, за все эти годы вообще не было ни разу, чтобы что-то без ведома подключали домочадцам. 

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Кирилл Вечкасов

2

ежемесячный розыгрыш гаджетов

Все, бросаем все, идем подключать ради розыгрышей...
Вот чего не хватало операторам, просто еженедельно устраивать розыгрыши гаджетов для своих абонентов. Может тогда и не стоило партнериться, а просто лупить розыгрыши ? :)

Ответить

Mikhail Golovanov

2

лайфхак: идете к любому чужому оператору, покупаете симку, и просите перенести свой номер на новую симку. Пишете заявление на перенос, оплачиваете 1 месяц тарифа. Через день-два вам звонит ваш оператор, и спрашивает, почему вы решили уйти к конкуренту. Говорите, что у него есть нужный вам тариф и он дешевле, на что вам предложат примерно аналогичный тариф, но со скидкой 50% навсегда, и просите отменить перенос номера.
Получил таким образом тарифище с безлимитным инетом и 500 минутами за 337р вместо 650. Правда я клиент мтс много лет, наверно это тоже повлияло

Ответить

Vl Al

1

"Тариф «» включает безлимитный трафик на YouTube"

Забавная "описка". Тариф "<пусто>" включает ...

Ответить

Никита Иванов

1

Еле ушел от Мегафона с их хваленым инетом. Им надо партнерство с Одноклассниками делать, только там еще не подстриженная аудитория есть.

Ответить

Слава Мак

1

2020: Для кого-то Вилсаком все ещё актуален

Ответить

Make Luv

1

защиту от подключения платных подписок

Нет слов. Днищемаркетологов из говномегафона я бы больше никуда на работу не брал.

Ответить

Никита Маков

1

Господи
@МегаФон , я боюсь что вы этого не прочитаете, но если вдруг прочитаете то вы ж днище, какие вам блоггеры, вы научитесь лояльность клиентов поддерживать хоть как-то для начала.
Тезисно - абонент Мегафона уже 20 лет, первую симку купил в начале 2000х, номер до сих пор со мной. Много лет был випом-фигипом, не помню, как это называлось, но короче с премиальным обслуживанием, т.к. тратил много денег на связь в связи с постоянными поездками по России и Европе. Плюс мегафон использую везде - он у сотрудников корпоративный, в банковских терминалах (у меня небольшой розничный магазин) мегафоновские симки и т.д.
Лет пять назад, если не больше, связь перестала нормально работать дома, подозреваю после того, как снесли рядом стоящий кинотеатр, на котором и была вышка. Была очень длинная переписка с мегафоном (я ж премиальный абонент, меня нельзя просто так нахер послать), по итогам которой они обещали все поправить в обозримом будущем и конечно ничего не сделали, пришлось обзавестись вторым номером в билайне (то же самое вид сбоку, но хоть дома работает). Надо бы и основной перевести, но, к счастью для мегафона, руки не доходят пока.
Сотрудники из колл-центра мегафона последние несколько лет постоянно звонят с супер предложениями "закрытых тарифов только для вас со скидкой" - причем каждый раз "супер предложение" оказывается дороже, чем мой нынешний тариф. Когда прямо им на это указываешь, они все равно не сдаются и предлагают на него перейти, причем прям давить начинают, мол "ну все равно скажите "да", потом обратно переключитесь, если не понравится". Сколько раз просил меня в покое оставить - всем насрать, продолжают звонить раз за разом. Вот прям мощнейший стимул таки сменить оператора, или как-то выразить свою позицию, собственно пишу после очередного такого звонка.
Постоянно прилетают спам-сообщения с мегафоновского 5-01-6, причем добавить этот номер в черный список телефона нельзя, это прям вообще мерзко. Отказаться от рассылок с этого номера тоже нельзя.
Какие-то опции периодически самопроизвольно подключаются, типа "мы подключили вам мелодию вместо гудка, неделю будет бесплатно, а потом за деньги" - спасибо друзьям, говорят, что у меня вместо гудка хрень какая-то, но я не понимаю, почему оператор в принципе не спрашивая абонента может подключить ему любое свое говно? Может в договоре это прописано (я даже более чем уверен, что да), но чисто по человечески это называется мошенничество.
Понимаю, что вот такая же хрень примерно у всех наших операторов, но у меня основной экспириенс именно с Мегафоном, так что прошу прощения за простыню, наболело. Представителям вышеозначенного сотового оператора от всей души могу пожелать чтоб они всю жизнь сталкивались с таким же качеством сервиса, как у того, который они оказывают своим клиентам.

Ответить

Андрей Чуяшов

0

Люблю wyls-у, ну объективно: тарифом будут пользоваться не более 10% от его аудитории... как бы он Мегафон не превозносил над другими операторами связи 🤷🏻‍♂️

Ответить

Bender Rodriguez

Андрей
1

его даже смотрит 5% подписчиков, а тут на тариф подписаться))

Ответить

Александр Свинин

Андрей
0

Откуда цифра 10?

Ответить

Андрей Чуяшов

Александр
0

из головы 🤷🏻‍♂️

Ответить

Юрий Коршев

0

Это типа попытка конвертировать в абоненты кого то из подписчиков бородатого?

Ответить

Денис Демидов

0

Человек просто еще раз напомнил о себе в умирающем канале где уже аудитория давно постарела а новая не приходит это верное решение когда нет идей новых

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Подписчиков 9.2м, а просмотров 300-600к кроме айфончиков. Четко, в натуре класс. При этом у Теле2 можно за 450 рублей 30гб и 700минут получить, а если с другого оператора перенести номер то еще дешевле

Ответить

Онлайн-Аптека

Yuri
0

+ не все 9,2м на Мегафоне :)

Ответить

Yan Purvenes

0

На фоне недавнего провального обновления тарифов, когда сомневаешься в адекватности некоторых сотрудников и что они вообще своим оператором пользуются, то  тут просто дно пробито. 

Вообще кто это сотрудничество делает, даже не думают то, как вилса засирает потом же своих рекламодателей публично, то не удивительно будет если аналогичное будет с мегафон в ближайшие время.

Ответить

Bender Rodriguez

0

забавно что в тарифе "техноблоггера" лимитированный интернет в 25гиг в месяц)

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Saucedo Puetz

0

защиту от подключения платных подписок

теперь за это еще и платить надо?!

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Alexander Saveliev

0

Но, несмотря мое отношения к Мегафону и Валентину, тариф выглядит вполне нормальным. 

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