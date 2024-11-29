Forbes: бизнес попросил временно не вводить сбор за рекламу в интернете в 3% — он может «негативно» отразиться на малом бизнесе

При этом платёж не соответствует Конституции и Налоговому кодексу, утверждают представители профильной ассоциации.Ввод сбора в 3% с доходов от распространения рекламы в интернете может затронуть интересы малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится в письме «Опоры России» в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом пишет Forbes.Также он создаёт административные и финансовые риски для малого бизнеса, использующего интернет-рекламу для продвижения товаров и услуг. Предприниматели «активно» размещают рекламу, а сбор может привести к росту стоимости рекламных услуг на цифровых платформах, которых он коснётся.Это негативно отразится на финансовой стабильности представителей МСП, и, как следствие, очевидным эффектом [...] будут увеличение стоимости товаров и услуг по всей цепочке от цифровой платформы до конечного потребителя.«Опора России»Кроме того, обязательные публичные платежи в бюджет, нне относящиеся к налогам, представляют собой фискальные сборы, считают в организации. «Опора России» ссылается на решение Конституционного суда о том, что такие сборы должны соответствовать Конституции и Налоговому кодексу.Но в отношении оборотного платежа от рекламных доходов это требование не соблюдается, считают в «Опоре России». Фискальные сборы должны идти на поддержку инфраструктуры, которой пользуются плательщики. Деньги же от рекламного сбора будут использовать «в интересах иных отраслей», а не для поддержки распространителей рекламы.О том, что власти задумались о введении сбора за рекламу в интернете, в середине ноября 2024 года рассказали источники Forbes. Тогда они говорили, что сбор может составить 2-5% от ежеквартальной выручки.В том же месяце источники «Ъ» и РБК сообщили, что сбор за рекламу в интернете составит 3%, а брать его будут с рекламораспространителей и операторов рекламных систем.#новости
Эх, наивные.
Если что-то в России можно обложить сбором и собирать дань — это будет сделано.
Все правильно они делают, чем больше предприниматели будут доносить до общества, почему все дорожают, тем хуже властям получится перекидывать на них стрелки, дескать, проклятые спекулянты, это они цены поднимают.
Уже обложили: налогами. Просто мало и повышают сборы разными способами. Например вот таким в 3%.
Во всем мире так, не только в РФ. В той же UK сейчас тоже активно повышают налоги на фоне протестов
Это будет сделано - конечно это будет сделано, но при определенных предпосылках все же решение могут отложить на некоторое время.
Если, со слов "Опоры России", это "не соответствует Конституции и Налоговому кодексу", то почему эта конторка просит временно не вводить сбор, а не отменить его вовсе?
Вопросы, вопросы.
временно не вводить сборДо новых поправок в конституцию, очевидно же.