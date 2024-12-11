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Артур Томилко
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Microsoft выпустила традиционный «уродливый» свитер — он посвящён игровой приставке Xbox 360

На нём есть «кнопка питания» со сменными модулями красного и зелёного цвета.

  • Компания выпускает «уродливые» рождественские свитеры с 2018 года. Например, в 2022-м он был посвящён виртуальному помощнику «Скрепышу», а в 2023-м — заставке Windows XP.
  • В 2024 году компания решила посвятить свитер игровой приставке Xbox 360, пишет The Verge. Основным элементом дизайна стала «кнопка питания» со сменными модулями зелёного и красного цвета. Последний отсылает к «кольцу смерти», которое загорается, когда у приставки есть аппаратные или программные проблемы.
Источник изображения: The Verge
Источник изображения: The Verge
  • По данным издания, свитер поступил в продажу в фирменном магазине Xbox Gear Shop, но его уже раскупили. Ссылка на товар не открывается.

#новости #microsoft

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44
33
19 комментариев
Вадим Д.

Ууу, в этот раз прямо сильно уродский, молодцы!

8
Ответить
Любовь Сотникова

Какой уродливый, прям сразу купить захотелось))

1
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Ярослав Богданов

Даже немного перестарались

Ответить
d3n.z3l
7
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Андрей

Слабо, даже не мемно

1
Ответить
Морковка

Хуиту эту по центру я бы убрал

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Тот самый чел

Тогда будет совсем печально, эта "кнопка" хотя бы делает его в меру уродливым

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