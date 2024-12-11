Microsoft выпустила традиционный «уродливый» свитер — он посвящён игровой приставке Xbox 360

На нём есть «кнопка питания» со сменными модулями красного и зелёного цвета. Компания выпускает «уродливые» рождественские свитеры с 2018 года. Например, в 2022-м он был посвящён виртуальному помощнику «Скрепышу», а в 2023-м — заставке Windows XP.В 2024 году компания решила посвятить свитер игровой приставке Xbox 360, пишет The Verge. Основным элементом дизайна стала «кнопка питания» со сменными модулями зелёного и красного цвета. Последний отсылает к «кольцу смерти», которое загорается, когда у приставки есть аппаратные или программные проблемы.Источник изображения: The VergeПо данным издания, свитер поступил в продажу в фирменном магазине Xbox Gear Shop, но его уже раскупили. Ссылка на товар не открывается.#новости #microsoft
Ууу, в этот раз прямо сильно уродский, молодцы!
Какой уродливый, прям сразу купить захотелось))
Даже немного перестарались
Слабо, даже не мемно
Хуиту эту по центру я бы убрал
Тогда будет совсем печально, эта "кнопка" хотя бы делает его в меру уродливым