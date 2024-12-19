Автодилеры попросили правительство и ФАС не относить к рекламе карточки на маркетплейсах и классифайдах

В профильной ассоциации считают, что данные в них некорректно относить к рекламе.Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) попросила правительство, ФАС, Торгово-промышленную палату (ТПП), «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) и «Опору России» не признавать рекламой информацию в карточках товаров и услуг на маркетплейсах и классифайдах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письма.В декабре 2024 года Госдума приняла закон о сборе в 3% от релевантной квартальной выручки за рекламу в интернете.В том же месяце Forbes узнало, что ФАС подготовила критерии, по которым рекламой могут признать информацию на маркетплейсах, классифайдах и в поисковиках, адресованную неопределённому кругу лиц, направленную на привлечение внимания к товару, а также не носящую характер справочных и аналитических материалов.В РОАД говорят, что на классифайды и маркетплейсы у автодилеров приходится порядка 40-50% расходов на продвижение товаров.Согласно текстам писем, информацию в карточках товаров на классифайдах и маркетплейсах некорректно относить к рекламе, поскольку, как отмечается в ст. 10 закона «О защите прав потребителей», данные об их наименовании, основных свойствах, цене обязательны для предоставления покупателю. А из ст. 2. закона «О рекламе», его действие не распространяется на информацию, доведение которой до потребителя обязательно.Кроме того, владелец агрегаторов товаров и услуг в соответствии с преамбулой закона «О защите прав потребителей» не выступает рекламораспространителем, отмечается там же. То, что карточки товаров и услуг на классифайдах и маркетплейсах не относятся к рекламе, подтверждается и «сложившейся судебной практикой».В итоге, если карточки классифайдов и маркетплейсов отнесут к рекламе и на них распространится сбор, эти площадки понесут «существенные дополнительные финансовые затраты». Они отразятся на тарифах, что ляжет «непосильным бременем на всех участников рынка, в том числе на автодилеров и на конечных потребителей (граждан)».#новости
Смешные такие. А то что любо объявление на Авито, авто.ру это не настоящие цены, а какие-то там стартовые по каки-то там мнимым условиям это не реклама?
Тоже самое и с агентствами недвижимости, в объявлении одно, а по факту у застройщика всё столько же стоит
Такие потешные, просят они, на законны ссылаются. Что дальше? Конституцию ещё вспомните? Пятая колонна
не ебу что это - классифайды, но раз уж надо за них заплатить, то берите конечно, завтра еще за три новых слова все равно платить. ну а чо, зато не в лаптях, развитие, хуё-моё
Да вот же он, протоклассифайд!
на 3% увеличатся тарифы и пополнится казна? Ужас конечно :) Было условно 100 рублей, станет 103 - ну оке.
Это если в цепочке 2 звена, а если например 5? Или там 25.
Но инициатива у государства нездоровая. А причина опасений у дилеров странная.