ФАС задумала считать рекламой «информацию на маркетплейсах, классифайдах и в поисковиках, которая адресована неопределённому кругу лиц и направлена на привлечение внимания к товару» — Forbes

Бизнес полагает, что под определение рекламы могут попасть даже карточки товаров.О том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит такие критерии, рассказал осведомлённый источник Forbes и подтвердил ещё один собеседник в ИТ-компании. Рекламными материалами, согласно документу, будут считаться «результаты поисковой выдачи, каталоги, выполненные в едином стиле, а также информация о товарах на сайте производителя».Исключение предлагают сделать для объявлений о найме на работу и безвозмездной передаче вещей или животных, для отзывов о товарах, продавцах и производителях, которые «не привлекают внимание к конкретному товару и услуге», и для материалов «справочного и аналитического характера». Если критерии утвердит правительство, правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года и будут действовать в течение шести лет.Опрошенные Forbes юристы отмечают, что нынешний закон о рекламе не предусматривает особых критериев для интернет-ресурсов, поэтому на тех же маркетплейсах баннеры на главной странице считаются рекламой, а «не выделяющиеся на фоне остальных» карточки и подборки с «хитами» и новинками — нет.В Ассоциации больших данных («Яндекс», VK, «Сбер», «Т-Банк», МТС, «Ростелеком», «Авито» и другие) отмечают, что в текущей редакции документ даёт «пространство для трактовок». Так, считать рекламой можно, например, карточки товаров, что «обернётся миллиардными издержками, ростом тарифов для пользователей и отрицательно скажется на инвестиционных планах».На начало декабря 2024 года товарные карточки и объявления на классифайдах регулируются законом «Об информации», поэтому ответственность за них несёт продавец. Если же они попадут под закон «О рекламе», то она ляжет на распространителя рекламы, то есть на маркетплейсы и классифайды, сообщил источник Forbes в правительстве. Им придётся самим проверять все объявления на соответствие требованиям к рекламе: что нельзя рекламировать, что можно, но только с дисклеймером.Источник фото: «Ведомости»В ноябре 2024 года источники Forbes рассказали, что власти задумались о введении сбора за рекламу в интернете. В том же месяце собеседники «Ъ» и РБК уточнили: сбор составит 3% от ежеквартальной выручки от рекламных услуг, а брать его будут с рекламораспространителей и операторов рекламных систем.Бизнес попросил повременить с мерой, потому что она создаёт административные и финансовые риски для малых компаний. #новости
Под определение рекламы попадёт и упоминание ФАС в новостях.
А ещё пакеты Озон, ВБ и ЯМ — тоже реклама, да какая многочисленная! Кроссовки и трусы с надписями — туда же.
Эй, упыри, дно бюджетного сусека выскребли? Может, пора пешеходов за ходьбу обложить побором?
Тихо ты. Не подкидывай им идей. 😂
Взять те же комментарии, да еще и с лайками, — тоже ведь своего рода реклама. А если у пользователя еще и премиум-брульянт...
Но если серьезно, то абсолютно бесстыжие выдумывания, с какого еще камня содрать нолог™, раздражают всё сильнее.
все это реально напоминает какую то детскую антиутопию
Так скоро идёшь по улице в брендированной одежде - реклама. Плати
Erid пропиши и ходи спокойно))