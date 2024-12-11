Госдума приняла закон о сборе в 3% от релевантной квартальной выручки за рекламу в интернете

Второе чтение он прошёл 10 декабря 2024 года, а теперь одобрен в третьем, заключительном.Поправки в закон «О рекламе» обяжут делать отчисления в бюджет операторов рекламных систем и распространителей рекламы в интернете, направленной на привлечение внимания пользователей на территории России.3% будут брать с рекламной выручки, которую оператор или распространитель получил «в течение квартала». Кварталы считают с начала календарного года. Отчислять деньги не нужно, если объявления распространяются на сайтах, которыми владеют вещатели теле- и радиоканалов и информагентства.За уплатой будет следить Роскомнадзор. Поступления направят на поддержку правообладателей «программ для электронных вычислительных машин или баз данных», включённых в единый госреестр, а также на «развитие информресурсов». Перечень последних определяет правительство.Если поправки подпишут Совфед и президент, нововведения о сборе вступят в силу с 1 апреля 2025 года.Источник фото: «Ведомости»О том, что власти задумались о введении сбора, в ноябре 2024 года сообщили источники Forbes. Позже собеседники «Ъ» и РБК рассказали, что он составит 3%.«Опора России» просила временно не вводить сбор, поскольку он создаёт административные и финансовые риски малому и среднему бизнесу.В декабре Forbes узнало, что Федеральная антимонопольная служба подготовила критерии, по которым рекламой могут признать информацию на маркетплейсах, классифайдах и в поисковиках, адресованную неопределённому кругу лиц, направленную на привлечение внимания к товару, а также не носящую характер справочных и аналитических материалов.#новости #законы
Если поправки подпишут Совфед и президент, нововведения о сборе вступят в силу с 1 апреля 2025 года.Почему не написать «Когда» вместо «Если»? Понятно же, что законы в РФ принимаются не как должны.
P. S. Поборы, налоги, хуеги. Полный пиздец. И так рубль скатили в жопу, ставку подняли, кредиты и ипотеки убили, цены почти в 2 раза подскочили, будут расти и дальше, чтобы эти 3% отбить. Ебаные вредители...
Это Саботаж. У нас же никто не проверяет тех, кто пытается протолкнуть закон. Может быть он думает не о законе, а как раскачать ситуацию сделав её невыносимой для людей и бизнеса.
Маркировка лишь для удобства…
Это был первый шаг
Как и везде , сначала надо намазать , потом уже вы*ть
Так вот ты какая, благодать?! Добро пожаловать, заждались.
С "Опоры России" чет хихикнул