Госдума приняла закон о сборе в 3% от релевантной квартальной выручки за рекламу в интернете

Поправки в закон «О рекламе» обяжут делать отчисления в бюджет операторов рекламных систем и распространителей рекламы в интернете, направленной на привлечение внимания пользователей на территории России.

3% будут брать с рекламной выручки, которую оператор или распространитель получил «в течение квартала». Кварталы считают с начала календарного года.

Отчислять деньги не нужно, если объявления распространяются на сайтах, которыми владеют вещатели теле- и радиоканалов и информагентства.

За уплатой будет следить Роскомнадзор. Поступления направят на поддержку правообладателей «программ для электронных вычислительных машин или баз данных», включённых в единый госреестр, а также на «развитие информресурсов». Перечень последних определяет правительство.

Если поправки подпишут Совфед и президент, нововведения о сборе вступят в силу с 1 апреля 2025 года.