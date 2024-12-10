Госдума одобрила во втором чтении законопроект о сборе за рекламу в интернете в 3% от квартальных доходов

Депутаты одобрили во втором чтении поправки в закон «О рекламе». Они обяжут операторов рекламных систем и распространителей рекламы в интернете, направленной на российских пользователей, делать отчисления в бюджет.

Базой расчёта обязательных отчислений будет доход, полученный в течение квартала от реализации услуг по распространению такой рекламы в интернете. Обязательные отчисления составят 3% от базы расчёта. Отсчёт кварталов — с начала календарного года.

Отчисления при распространении рекламы на сайтах смогут не переводить, в частности, вещатели телеканалов или радиоканалов, а также информагентства. Собранные деньги направят на поддержку разработчиков из реестра российского ПО и «поддержку развития и функционирования информационных ресурсов». Их перечень определит правительство.

Согласно поправкам, правительство также определит критерии отнесения к рекламе информации, распространяемой на отдельных информационных ресурсах в интернете. За уплатой отчислений будет следить Роскомнадзор.