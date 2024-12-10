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Таня Боброва
Маркетинг

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о сборе за рекламу в интернете в 3% от квартальных доходов

Этот пункт, после принятия законопроекта в третьем чтении, вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

  • Депутаты одобрили во втором чтении поправки в закон «О рекламе». Они обяжут операторов рекламных систем и распространителей рекламы в интернете, направленной на российских пользователей, делать отчисления в бюджет.

  • Базой расчёта обязательных отчислений будет доход, полученный в течение квартала от реализации услуг по распространению такой рекламы в интернете. Обязательные отчисления составят 3% от базы расчёта. Отсчёт кварталов — с начала календарного года.

  • Отчисления при распространении рекламы на сайтах смогут не переводить, в частности, вещатели телеканалов или радиоканалов, а также информагентства. Собранные деньги направят на поддержку разработчиков из реестра российского ПО и «поддержку развития и функционирования информационных ресурсов». Их перечень определит правительство.

  • Согласно поправкам, правительство также определит критерии отнесения к рекламе информации, распространяемой на отдельных информационных ресурсах в интернете. За уплатой отчислений будет следить Роскомнадзор.

  • Поправки вступят в силу с 1 января 2025 года, в части сбора — с 1 апреля 2025 года, следует из документа. Госдума ещё должна принять законопроект в третьем, окончательном чтении, затем его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

  • О том, что власти задумались о введении сбора за рекламу в интернете, в середине ноября 2024 года рассказали источники Forbes. Позже источники «Ъ» и РБК сообщили, что сбор за рекламу в интернете составит 3%, а брать его будут с рекламораспространителей и операторов рекламных систем.
  • «Опора России» просила временно не вводить сбор, поскольку он может затронуть интересы малого и среднего предпринимательства.
  • В начале декабря источники Forbes рассказали, что ФАС подготовила критерии отнесения к рекламе информации, размещённой в интернете. Это информация на маркетплейсах, классифайдах и поисковиках, адресованная неопределённому кругу лиц, направленная на привлечение внимания к товару и не носящая характер справочных или аналитических материалов, писало издание.

#новости #законы

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82 комментария
Alex
31
1
Ответить
Следствие вели

Я правильно понимаю, что у кого раньше был просто усн, добавили ндс5-7%, а теперь сверху накинут ещё 3%?

1
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Угрюмый Seller

Прикольно конечно. Реклама - это расход. Получается налог на расходы. Чем больше тратишь тем больше налог. Удивительная страна

21
1
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Юрий Йоха

Платить-то его должны будут те, кто распространяют рекламу

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Морковка

Один негатив
Повысили бы х10 штрафы за нарушение пдд это хоть что-то
Но тут целевая начнет ныть

17
2
1
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Степан Фадеев

Тоже не понимаю, почему не используется этот метод.

8
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Sergei Timofeyev

25% от штрафов теперь пойдут в федеральный бюджет.

2
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