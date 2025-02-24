«Легенды не умирают»: Duolingo опубликовал видео с совёнком-маскотом Дуо, «восставшим» из мёртвых

В середине февраля 2025 года сервис сообщил, что Дуо сбил Cybertruck.Днём 24 февраля 2025 года Duolingo опубликовал в X видео, в котором переодетый в совёнка-маскота сервиса — Дуо — человек встаёт из «гроба», отряхивается и буднично выпрыгивает из пикапа, в котором находится «гроб».Ролик заканчивается фразой «Легенды никогда не умирают», а саму публикацию сервис подписал так: «Вы правда думаете, я позволю Cybertruck меня убить?».Источник: Duolingo При этом публикация о «смерти» Дуо всё ещё закреплена в аккаунте.Хронология «смерти» ДуоDuolingo объявила о «смерти» Дуо 11 февраля 2025 года. Среди прочего, сервис отчитался о начале расследования, предположил, что Дуо умер, потому что так и не дождался, пока пользователи пройдут уроки, и попросил не тревожить певицу Дуа Липу в это «нелёгкое время». Дуо «одержим» исполнительницей.На сообщение о смерти отреагировали как пользователи, так и бренды. Одни радовались, что известная своей пассивно-агрессивной манерой общения сова больше не будет докучать, другие делали мемы и грустили.Например, Netflix выложил ролик с исчезающей фотографией Дуо на табло из «Игры в кальмара» — у стримингового сервиса и Duolingo была совместная рекламная кампания второго сезона сериала. А Дуа Липа сделала репост «некролога» с эмодзи разбитого сердца. Сам сервис просил пользователей проходить уроки в память о Дуо.Источник: Netflix 12 февраля Duolingo сообщил, что власти установили причину смерти, а позже опубликовал видео, на котором Cybertruck сбивает совёнка, и обещал вознаграждение тому, кто поможет найти водителя.Источник: Duolingo13 февраля Duolingo снова призвал выполнять задания: «Мы слышали от властей, что лучший способ справиться с горем и узнать больше о расследовании — пройти урок. Вместе, если мы действительно постараемся, мы сможем вернуть Дуо».Несмотря на намёки, что для совёнка это не конец, сервис в тот же день опубликовал видео с другими «мёртвыми» маскотами сервиса, а после ещё один ролик — с причинами их смерти.Источник: Duolingo14 февраля компания выпустила серию мягких игрушек с маскотами в лимитированных коробках в форме гробов. Закадровый голос в ролике бодро сообщал, что Duolingo «монетизирует горе», потому что «мы — корпорация».И хотя в магазине Duolingo действительно есть изображение коробки-гробика и значки с совёнком, у которого вместо глаз кресты, в беседе с Cnet представитель компании отмечал: представленный в соцсетях дизайн — часть истории вокруг «смерти» Дуо.Скриншот сайта DuolingoВидеозаявление о смерти совёнка выпустил даже “Duo's daddy” («папуля Дуо») — гендиректор и сооснователь сервиса Луис фон Ан.Источник: аккаунт Luis von Ahn в X18 февраля сервис сообщил, что есть «новая зацепка» в раскрытии тайны смерти Дуо, и дал ссылку на сайт bringback.duolingo.com: пользователи должны были проходить уроки и собрать 50 млрд очков (XP), чтобы вернуть маскота. Вероятно, счётчик обновлялся в реальном времени.По состоянию на 24 февраля счётчик на сайте больше не обновляется: он показывает более 50,9 млрд XP. В этот же день Duolingo и опубликовал ролик с «воскрешением». Кроме публикации видео в X компания пока не делала заявлений.#новости #duolingo