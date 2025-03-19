Lipton объявила о снятии с производства «легендарного» холодного чая с персиком — и меньше чем через сутки призналась, что пошутила

Пользователи сразу заподозрили неладное — говорили, что это «единственный вкус, который нравится потребителям». Обновлено в 16:23 мск. Компания призналась, что пошутила, не дождавшись Дня дурака. Снимать персиковый чай с производства не собирается. Авторам лучших «реакций» на «некролог» обещала «прислать сюрприз».18 марта 2025 года производитель разместил «прощальное» письмо в Instagram*. «Понимаем, как вам нелегко, но не волнуйтесь. Другие ваши любимые вкусы никуда не денутся. К тому же, кто знает? Вдруг однажды "Персик" вернётся», — говорится в «некрологе».Других заявлений компания не делала. С чем связано решение — неизвестно. Под письмом пользователи пишут, что никогда не поздно передумать, надеются на первоапрельскую шутку, а ещё признаются, что и не знали о существовании других видов чая марки.Да это как если бы Coca-Cola перестала выпускать «колу». @cakenotcrumbsНекролог Peach Lipton Ice TeaОтраслевое издание The Grocer допускает, что это маркетинговый ход. Подобную кампанию провёл языковой сервис Duolingo — 11 февраля 2025 года он опубликовал сообщение о «смерти» своего маскота, совёнка Дуо, которого позже «воскресили».*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.#новости #lipton