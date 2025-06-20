Объём зарегистрированной в России интернет-рекламы составил 859 млрд рублей по итогам 2024 года — РКН

Это 3,5 млрд креативов, которые 1,29 млн рекламодателей занесли в единый реестр (ЕРИР).Треть всех рекламных бюджетов пришлась на 96 крупнейших игроков, каждый из которых потратил на размещения свыше 3 млрд рублей, рассказали в Роскомнадзоре (РКН). Средний бюджет по всем компаниям независимо от размера бизнеса — 664 тысячи рублей.Десять крупнейших банков вложили в рекламу почти 50 млрд рублей. Тройка крупнейших маркетплейсов — около 15 млрд рублей. Топ-10 компаний электронной торговли без учёта маркетплейсов — свыше 22 млрд рублей. Десятка онлайн-кинотеатров — 13,9 млрд рублей. Четвёрка главных телеком-игроков — 11,5 млрд рублей.Доля малого и среднего бизнеса из реестра МСП составила 35,7% и 39,7% соответственно: они потратили в сумме свыше 300 млрд рублей. Доля ИП и физлиц равнялась 4,2% и 57,8%.Больше всего денег вкладывают рекламодатели из Москвы (57%), Санкт-Петербурга (8%) и Московской области (7%). Статистика учитывает в том числе те бюджеты, которые они расходовали на региональных рынках.Источник здесь и далее: РКНПо итогам четвёртого квартала объём рекламных бюджетов, по данным ЕРИР, вырос на 16% год к году, средний размер бюджета — на 10%, а количество рекламодателей — на 5%.#новости