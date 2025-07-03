Wildberries и Russ запустят собственного оператора рекламных данных — он нужен для маркировки рекламы

На рынке уже работает семь таких компаний. О том, что объединённая компания Wildberries и Russ (РВБ) собирается запустить оператора рекламных данных (ОРД), «Коммерсанту» рассказали источники на медиарынке.ОРД зарегистрирован как ООО «РВБ Платформа», следует из данных ЕРИР. Уставный капитал — 200 млн рублей, гендиректор — Игорь Грачев — топ-менеджер в ряде проектов РВБ.В Wildberries и Russ подтвердили запуск ОРД. В компании отметили, что завершается разработка, сейчас она готовит ресурсы, в том числе информационные, инфраструктурные и трудовые, чтобы отвечать необходимым требованиям к оператору. Создавали ОРД за счёт внутренних средств. Источники «Ъ» оценили инвестиции в его разработку и поддержку в 100 млн рублей.Сейчас в России работают семь ОРД, одобренных Роскомнадзором. Это «Лаборатория разработки» («Сбер»), «Яндекс Оператор рекламных данных», «ВК Рекламные технологии», «Озон ОРД», «МедиаСкаут» (МТС), «Первый ОРД» («Билайн») и ОРД-А (AmberData). В основном Wildberries работала с последней компанией, говорят источники издания.ОРД нужны для маркировки рекламы, закон о которой действует с 1 сентября 2022 года. Передать информацию можно через одного из ОРД, который присвоит креативам токены. За нарушение закона о маркировке рекламы штрафуют.#новости #wildberries #russ