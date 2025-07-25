Горелкин о запрете рекламы в «запрещённых» соцсетях: удалять уже выложенные креативы необязательно, но их нельзя «актуализировать и продвигать»

Ключевой момент — совершались ли блогером какие-то действия, направленные на повторное распространение рекламы после вступления закона в силу. К ним могут относиться различные отсылки к старому рекламному посту, помещение его в «закреп» или ещё какие-то попытки привлечения внимания.

Что делать, если старый пост с рекламой поднимается наверх рекомендательным алгоритмом соцсети? По мнению регулятора, это может произойти лишь в случае какой-либо активности, поэтому нужно разбираться: кто несёт ответственность за эту активность.