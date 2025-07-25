Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Инвестиции
Личный опыт
Деньги
Образование
Крипто
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Маркетинг

Горелкин о запрете рекламы в «запрещённых» соцсетях: удалять уже выложенные креативы необязательно, но их нельзя «актуализировать и продвигать»

В том числе «используя механизмы самих платформ».

Источник фото: Shutterstock
Источник фото: Shutterstock
  • Речь о законе, который в апреле 2025 года подписал Владимир Путин. Он запрещает размещать рекламу на «нежелательных» и «запрещённых» сайтах — например, в Instagram* и Facebook* — и вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
  • За нарушение грозит штраф рекламодателю и распространителю. Для физлиц — до 2500 рублей; для должностных лиц — до 20 тысяч рублей; для юрлиц — до 500 тысяч рублей.
  • В июне замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов говорил, что рекламу в «запрещённых» соцсетях лучше удалить до вступления закона в силу, потому что креатив «продолжает быть рекламой и распространяться».
  • Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин со ссылкой на заседание Регионального общественного центра интернет-технологий пишет, что удалять старую рекламу необязательно, но её нельзя актуализировать. В Adindex уточнили, что пояснение дала Федеральная антимонопольная служба.

Ключевой момент — совершались ли блогером какие-то действия, направленные на повторное распространение рекламы после вступления закона в силу. К ним могут относиться различные отсылки к старому рекламному посту, помещение его в «закреп» или ещё какие-то попытки привлечения внимания.

Что делать, если старый пост с рекламой поднимается наверх рекомендательным алгоритмом соцсети? По мнению регулятора, это может произойти лишь в случае какой-либо активности, поэтому нужно разбираться: кто несёт ответственность за эту активность.

Антон Горелкин, депутат Госдумы
Таня Боброва
Соцсети
Блогеры начнут брать деньги по серым схемам, большинство перейдёт в Telegram: участники рынка — о том, к чему приведёт запрет рекламы в Instagram*

*Meta, которая владеет Instagram, Facebook и WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории России.

#новости

9
48 комментариев