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Евгения Евсеева
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Microsoft выпустила ограниченную серию «кроксов» с обоями из Windows XP

Пока купить их могут только сотрудники компании.

Источник: Microsoft
Источник: Microsoft
  • «Кроксы» выпустили к юбилею компании — она празднует 50 лет со дня основания. Пока предзаказать их могут только сотрудники Microsoft — они «получают всё самое лучшее» до «глобального запуска», пишет The Verge.
  • Обувь украшена заставкой «Безмятежность» для Windows XP. В комплекте с ней идёт мешок для хранения в соответствующем дизайне, брелок в виде виртуального помощника «Скрепыша», а также шесть значков-джиббитсов c «ностальгическими» символами — например, логотипом интернет-провайдера MSN, иконкой браузера Internet Explorer, «Скрепышом» и курсором мыши.
  • Стоит комплект $80 — примерно 6373 рубля по курсу ЦБ на 5 августа 2025 года. Когда «кроксы» выпустят в продажу для всех — неизвестно, но The Verge предполагает, что анонс состоится в «скором времени».
Евгения Евсеева
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Microsoft выпустила традиционный «уродливый» рождественский свитер — его посвятили заставке для Windows XP

Компания посвящает свитер операционной системе уже второй раз.

Microsoft выпустила традиционный «уродливый» рождественский свитер — его посвятили заставке для Windows XP

#новости #microsoft

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