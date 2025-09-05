Популярное
Евгения Евсеева
Маркетинг

«Самокат» проведёт коллаборацию с Genshin Impact — с тематическими товарами, мерчем и внутриигровыми подарками

Она пройдёт с 10 сентября по 14 октября 2025 года.

Источник: Hoyoverse
Источник: Hoyoverse
  • О совместном мероприятии компании объявили ещё в середине августа 2025 года, а теперь рассказывают детали. Коллаборация пройдёт во всех регионах присутствия «Самоката».
  • В сервисе доставки появятся тематические товары — пирожные макарон, мороженое моти, мармелад, шоколадные бомбочки, протеиновые батончики, чипсы, лимонады и другие.
  • За их покупку пользователи смогут получить подарки — значки, брелки и наклейки. Также будут продаваться футболки. Кроме того, за покупку дадут внутриигровые предметы — игровую валюту и именную карточку.
  • Помимо этого состоится офлайн-мероприятие — детали о нём пока не раскрывают.
Источник: Hoyoverse
Источник: Hoyoverse
Источник: Hoyoverse
Источник: Hoyoverse

#новости #самокат

