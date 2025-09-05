«Самокат» проведёт коллаборацию с Genshin Impact — с тематическими товарами, мерчем и внутриигровыми подарками

Она пройдёт с 10 сентября по 14 октября 2025 года. Источник: HoyoverseО совместном мероприятии компании объявили ещё в середине августа 2025 года, а теперь рассказывают детали. Коллаборация пройдёт во всех регионах присутствия «Самоката».В сервисе доставки появятся тематические товары — пирожные макарон, мороженое моти, мармелад, шоколадные бомбочки, протеиновые батончики, чипсы, лимонады и другие.За их покупку пользователи смогут получить подарки — значки, брелки и наклейки. Также будут продаваться футболки. Кроме того, за покупку дадут внутриигровые предметы — игровую валюту и именную карточку.Помимо этого состоится офлайн-мероприятие — детали о нём пока не раскрывают.Источник: HoyoverseИсточник: HoyoverseДля китайского разработчика Hoyoverse это не первая коллаборация с российскими компаниями: «Додо Пицца» устраивала акции с играми Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero, «Кофебон» — с Zenless Zone Zero, «Магнит» — с Genshin Impact, «Самокат» — с Honkai: Star Rail.#новости #самокат