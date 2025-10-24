«Когда нужно двигаться быстро»: немецкая компания, подъёмник которой использовали при ограблении Лувра, обыграла это в рекламе

Подъёмник Böcker Agilo может перевозить «до 400 кг сокровищ со скоростью 42 м/мин», отметила она в публикации.Источник: аккаунт Böcker Maschinenwerke в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена)19 октября 2025 года грабители вынесли из Лувра во Франции драгоценности общей стоимостью €88 млн и скрылись на скутерах. В ограблении использовали подъёмник немецкой компании Böcker Maschinenwerke.Семейная компания решила обыграть этот эпизод в рекламе и выложила в соцсетях пост с фотографией места ограбления со своей техникой, сопроводив его надписью: «Когда нужно двигаться быстро». Ограбление заняло меньше 10 минут.Ниже компания отметила, что её подъёмник Böcker Agilo может перевозить «до 400 кг сокровищ со скоростью 42 м/мин» — «тихо, как шёпот».Директор по маркетингу компании Юлия Шарватц рассказала The Guardian, что она вместе с мужем — гендиректором Александром Бёкером — были шокированы, увидев свою технику на месте ограбления. Но когда поняли, что никто не пострадал, решили обыграть это в рекламе. Шарватц отметила, что не всем она может понравиться, но 99% реакций, по её словам, были положительными.Валерия ИльинаСоцсети22 окт«Практично и нет кассы на выходе»: Лувр открылся после «постыдного» ограбления — пользователи шутят, что пора на шопинг Парижский музей ограбили за семь минут.#новости