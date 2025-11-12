Популярное
Таня Боброва
Маркетинг

«Роскосмос» анонсировал авиарейс из Москвы в Москву для наблюдения за метеорным потоком Геминиды

Без помех от облачности и света города.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Спецрейс Astro Night для наблюдения метеорного потока Геминиды запустят в ночь с 13 на 14 декабря 2025 года, рассказал «Роскосмос». По словам госкорпорации, на это время придётся пик активности: «“Звёзды” будут летать по всему ночному небу — до 150 жёлтых, зелёных, красных метеоров в час».
  • В компании отметили, что план полёта учитывает возможность «совместить наблюдение за метеорным потоком с вероятностью появления в небе северного сияния».
  • Согласно информации на сайте, пассажиры вылетят из московского аэропорта Внуково, а после «астрономического шоу» вернутся туда же. «Роскосмос» и Внуково — партнёры проекта.
  • На сайте предлагают выбрать борт — Boeing 737-700 или ТУ-204-100В Центра подготовки космонавтов. Билеты стоят от 95 тысяч и от 150 тысяч рублей соответственно. По словам замглавы «Роскосмоса» Бориса Глазкова, которые приводит ТАСС, с пассажирами на борту самолёта будут находиться действующие космонавты, которые расскажут о работе в космосе.
  • В сентябре 2025 года научно-техническая гильдия «Рубежи науки» совместно с «Роскосмосом» и Внуково организовала спецрейс Astro Night для наблюдения за лунным затмением. Тогда вылетели четыре воздушных судна, включая борт госкорпорации, их тоже сопровождали космонавты, писало ТАСС.
Полина Лааксо
Будущее
Глава «Роскосмоса»: «Космос может и должен быть коммерчески ориентированным»

Про инвестиции в российскую отрасль и её развитие — в выжимке разговора Юрия Борисова с РБК.

Борисов. Источник фото: RTVI

#новости

3
1
1
3 комментария