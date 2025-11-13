Фото: первый развлекательный «дом» Netflix по мотивам «Уэнздей», «Игры в кальмара» и других проектов

Вход бесплатный, внутри есть платные и бесплатные развлечения, кафе и магазин мерча.Источник: Kat Kendon / Netflix / AOLСтриминговый сервис открыл свой первый круглогодичный Netflix House в торговом центре King of Prussia недалеко от Филадельфии, США. Он занял площадь более 100 тысяч фут² (около 9290 м²).Вход в само пространство бесплатный. Внутри есть платные и бесплатные развлечения вроде квестов, мини-гольфа, VR-игр, просмотра фильмов и шоу. Билеты стоят от $15 (1219 рублей по курсу ЦБ на 13 ноября 2025 года).«Дом» оформлен в тематике проектов, представленных на Netflix, — «Очень странные дела», «Игра в кальмара», «Уэнздей» и других.Источник: Kat Kendon / Netflix / IndependentВ пространстве также есть ресторан Netflix Bites с едой и коктейлями, вдохновлёнными «популярными историями и персонажами Netflix», и магазин с мерчем.Источник: Kat Kendon / Netflix / IndependentИсточник: Kat Kendon / Netflix / AOLИнвестиции в проект компания не раскрыла. 11 декабря 2025 года Netflix планирует открыть второй Netflix House — в торговом центре Galleria Dallas в Далласе. В 2027 году сервис рассчитывает запустить филиал в Лас-Вегасе.The Morning Brew отмечает, что открытие тематического парка — это не попытка заработать, а скорее желание укрепить лояльность к бренду. Похожей стратегии много лет придерживался, например, Disney.Источник: Netflix #новости #netflix