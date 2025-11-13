Популярное
Таня Боброва
Маркетинг

Фото: первый развлекательный «дом» Netflix по мотивам «Уэнздей», «Игры в кальмара» и других проектов

Вход бесплатный, внутри есть платные и бесплатные развлечения, кафе и магазин мерча.

Источник: Kat Kendon / Netflix / AOL
Источник: Kat Kendon / Netflix / AOL
  • Стриминговый сервис открыл свой первый круглогодичный Netflix House в торговом центре King of Prussia недалеко от Филадельфии, США. Он занял площадь более 100 тысяч фут² (около 9290 м²).
  • Вход в само пространство бесплатный. Внутри есть платные и бесплатные развлечения вроде квестов, мини-гольфа, VR-игр, просмотра фильмов и шоу. Билеты стоят от $15 (1219 рублей по курсу ЦБ на 13 ноября 2025 года).
  • «Дом» оформлен в тематике проектов, представленных на Netflix, — «Очень странные дела», «Игра в кальмара», «Уэнздей» и других.
Источник: Kat Kendon / Netflix / Independent
Источник: Kat Kendon / Netflix / Independent
Источник: Kat Kendon / Netflix / Independent
Источник: Kat Kendon / Netflix / Independent
Источник: Kat Kendon / Netflix / Independent
  • В пространстве также есть ресторан Netflix Bites с едой и коктейлями, вдохновлёнными «популярными историями и персонажами Netflix», и магазин с мерчем.
Источник: Kat Kendon / Netflix / Independent
Источник: Kat Kendon / Netflix / Independent
Источник: Kat Kendon / Netflix / AOL
Источник: Kat Kendon / Netflix / AOL
  • Инвестиции в проект компания не раскрыла. 11 декабря 2025 года Netflix планирует открыть второй Netflix House — в торговом центре Galleria Dallas в Далласе. В 2027 году сервис рассчитывает запустить филиал в Лас-Вегасе.
  • The Morning Brew отмечает, что открытие тематического парка — это не попытка заработать, а скорее желание укрепить лояльность к бренду. Похожей стратегии много лет придерживался, например, Disney.
Источник: Kat Kendon / Netflix / AOL
Источник: Kat Kendon / Netflix / AOL
Источник: Netflix

#новости #netflix

1 комментарий