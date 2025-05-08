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Полина Лааксо
Путешествия

Walt Disney откроет первый «Диснейленд» на Ближнем Востоке — в Абу-Даби

Для компании это седьмой тематический парк.

Источник фото: NBC Los Angeles
Источник фото: NBC Los Angeles
  • «Диснейленд» расположится на искусственном острове Яс, где уже работают парки аттракционов Warner Bros и Ferrari World, океанариум SeaWorld, аквапарк Waterworld, торговый центр Yas Mall и другие точки притяжения.
  • Проектировать и строить развлекательный курорт и управлять им будет местная компания Miral — часть проектов на острове входят в её портфолио.
  • Walt Disney собирается курировать разработку дизайна и следить за операционными процессами. По данным Morning Brew, после открытия компания будет получать отчисления за использование интеллектуальной собственности.
  • В парке откроют аттракционы, магазины, рестораны и отели. По словам главы Walt Disney Роберта Айгера, у курорта будет особый «эмиратский» колорит, но и «диснеевский» дух никуда не денется.
  • В Miral говорят, что открытие парка «поддержит» экономический рост Абу-Даби. В Walt Disney — что «Диснейленд» в ОАЭ станет самым «технологичным» в портфолио группы. Сроков нет, но обычно на проектирование уходит два года, а на строительство — лет пять.
Художественный концепт. Источник: Walt Disney
Художественный концепт. Источник: Walt Disney
  • Тематические парки — «важнейший финансовый двигатель» для Walt Disney, пишет CNN. В фискальном 2024 году они принесли ей 59% операционной прибыли.

#новости

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